美元續弱 新興債資金簇擁

近期市場風險情緒回暖，帶動風險性資產上揚，全球主要股市當中，近期便以新興市場漲幅居前，而不讓股市表現專美於前，近一月新興債市也表現不俗，全球新興市場債券指數近一月上漲2.39％，區域來看，新興歐非中東上漲近3.57％、新興拉丁美洲上漲1.75％、新興亞洲上漲0.44％。投信法人持續看好弱勢美元下的新興市場債表現。

群益全球新興收益債券基金經理人李忠泰表示，疫苗出爐有助於受疫情衝擊的新興國家基本面好轉，信用疑慮可望降低，惟短期間疫情所造成的負面衝擊仍存，實體經濟復甦仍需一些時間，低利環境預料也將持續相當長的時間。所幸目前新興國家在IMF及國際組織支持下，信用疑慮不高，此外，新興企業體質及營運亦在疫苗問世的好消息之下，可望持續改善。

李忠泰指出，從收益角度來看，在全球低利環境、負利率資產占全球債券市值規模攀升的狀況下，也驅動資金持續追尋收益，新興債具備較高的殖利率及投資效率之優勢，料將成為資金追逐目標，而美元偏弱格局料延續，亦有吸引資金配置新興債的推波助瀾效果。

從區域來看，研判當前新興亞洲及歐洲的基本面及政治面皆較為穩健，故後續其配置比重仍將高於拉美，惟各個新興國家狀況不一，因此除將持續監控基本面變化，趨吉避凶，並藉由分散配置、全球布局之策略，以降低整體波動。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，新興市場債擁有四大利多，一是經濟成長力道佳，IMF預估2021年新興市場經濟成長率可望看到6％，高於全球經濟的成長5.2％；二是利差收斂，新興市場企業債違約率低 ，目前新興債指數信用利差仍高於長期平均。

三是追逐收益買盤青睞，全球低利時間更長更久，低利誘使資金追逐收益，具殖利率優勢的新興債獲得資金青睞；四是弱勢美元加持，美國將推出大規模財政政策，財政赤字擴大使美元走弱，也將推升油價和原物料價格，帶動新興債價格走揚。

尹晟龢指出，大陸境外美元債的市況相對較佳，因大陸發行的境外美元債一部分來自國企，多為比較大的地方政府，財源較穩健，信用評級多為投資等級；另一部分多為市占率排名前50的地產龍頭企業。至於券種選擇，建議優先布局納入ESG評量因素。