定期定額 台股基金人氣高

今年台股加權指數不畏疫情干擾創下新高，台股基金買氣也創新高。根據投信投顧公會最新統計，11月底止台股基金規模來到近年高點2,699億元，同時定期定額的扣款金額與人數也同步攀上高點。而隨著全球主要股市陸續陷入高檔震盪，定期定額投資國內外基金成為顯學。

根據統計，台股基金近年來一直苦於整體規模停滯不前，近四年來謹守2,000億元關卡上下，直到今年來開始隨大盤指數逐月攀高，統計至11月底來到近2,700億元，不但創下近五年新高，也較去年底大幅成長近四成。

投信業者分析，主要是投信投顧公會與基金平台近年來大力推廣台股定期定額優勢有關，輔以低利環境下資金拼命尋求高收益商品，台股定期定額中長線績效獲得實證，在大盤震盪走高過程中，愈來愈多投資人以定期定額方式參與台股行情。

以台股基金定期定額的統計相關數據來看，整體定期定額扣款金額近20億元，創五年多來的新高水位，若和去年底15億元的扣款金額相比，也大幅成長了三成；定期定額總人數則較去年底增加近4萬人，來到近24萬人的近年新高水準。

定期定額不僅台股基金夯，今年中美股市也「疫」外走高，國內投信發行的海外股票基金也越來越多投資人以定期定額投資方式。群益投信投資長李宏正指出，定期定額分批買進，有效分散不同時點進場風險，是絕佳的投資方法。此外，投信業者推出的日日扣停利加碼攻略，更讓定期定額優勢加倍。

至於台股後市，投信法人表示，本月總體經濟面將由二次疫情爆發與疫苗研發取得進展等多空消息交替，市場資金或將由成長型與價值型投資交替輪動。後續觀察二次疫情對於總體經濟的衝擊程度，是否壓抑民眾在傳統消費旺季的購物行為。整體而言，在外資回補的推升之下，台股創了歷史新高，高檔獲利了結賣壓出籠，短期盤勢轉為震盪，長期趨勢仍然看好。