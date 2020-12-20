台股基金火熱 11檔績效贏大盤

台股2020年大盤表現好，帶動台股基金績效亮麗。法人統計至2020年12月16日，近一月台股基金漲逾10％的就有11檔，同期間大盤僅上漲5.99％。

群益投信表示，市場已經預期疫苗即將上市，拜登上台之後，將推出葉倫擔任財政部長，由葉倫過去的言論來推測，中美貿易戰預期將會緩和，亦導致過去中美貿易戰受惠個股也出現獲利了結賣壓，受疫情傷害的類股，航空、塑化、食品、觀光反而出現資金簇擁的跡象，目前指數位置相對在高檔，類股輪動快速，操作難度增加。

群益長安基金經理人王耀龍表示，股市由低點漲上來，已經累積不錯的獲利，在相對高檔區，不少漲多的類股，將面臨獲利了結壓力，而低基期且籌碼乾淨的類股，股價相對有表現空間。現階段仍在消化疫苗即將上市的題材，然實際上可以使用到疫苗的時間仍然需要一段時間，歐美疫情持續在擴大，短線資金不青睞WFH、防疫概念股，長線來看，疫後新生活的概念仍將會持續。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，觀察近期法說，需求於下半年明顯回溫，近期車用復甦尤其明顯，目前零組件供應吃緊從先前的八吋晶圓、面板、驅動IC，以及電源管理IC，擴充到記憶體及MCU，尤其NOR Flash以及niche DRAM。

近期也可觀察到12吋晶圓代工需求強勁回升，原本產能利用率相對低的28奈米，近期產能利用率也呈現滿載。除了科技零組件外，近期海運供不應求，紛紛漲價，也是全球景氣復甦的櫥窗之一。以此來看，仍正向看待明年第一季展望，預期整體產業可以淡季不淡。

第一金投信指出，目前全球低利率環境下，資金尋求更好的投資機會，加上美元中期趨貶的壓力，引導國際資金流向亞洲新興市場，為台股提供資金活水。其次，台灣經濟穩定回溫，9月景氣對策燈號維持綠燈、10月製造業與服務業PMI同步擴張，預估明年經濟復甦動能強勁，台股上市櫃公司獲利將呈雙位數成長，特別看好具半導體、5G網通、手機零組件、面板等族群。