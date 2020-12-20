疫情助攻 AI基金大暴衝

2020年在全球疫情推波助瀾下，五大新科技趨勢潛在商機規模暴增。根據理柏統計，今年以來逾千檔境外基金表現前十強逾半其實與AI科技相關主題有高度關聯，安聯AI人工智慧、摩根太平洋科技基金更分別繳出85.42％、74.94％的報酬。

安聯投信表示，有效疫苗加速開發有助強化民眾對生活回復正常信心，進而加強經濟活動，帶動2021年全球經濟繼續復甦。相關調查顯示，全球逾六成經理人認為目前全球經濟處於初升段，比例為2010年3月以來最高；另外也認為預期企業隨著景氣回溫逐步提高資本支出預期會不斷攀升。

安聯AI人工智慧基金產品經理黃詩琴表示，近期在新冠疫苗好消息陸續釋出下，科技股、經濟重啟概念股輪動。也正因為AI在軟體的應用日漸廣泛，AI的影響性已經從科技外溢到非科技產業，也帶來更全面的AI商機。除資訊科技，還有AI技術應用延伸的電訊服務、非必需消費、工業及金融等。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪表示，就長線來看，AI相關的創新科技興起，人類的生活就大幅改變，如手機取代鬧鐘、收音機、導航系統等；遠端連線的智慧家電也讓生活愈來愈輕鬆；路上越來越常見到電動車，甚至遠距上班、遠距學習和影音串流等也已經成為習慣，軟體、智慧穿戴、雲端、人工智慧與5G，開始變成日常生活必需品，AI產業長線成長趨勢確立。

合庫 AI 電動車及車聯網創新基金經理人張仲平表示，儘管全球車市仍處於復甦階段，但新能源車以及汽車電子的長期滲透率提升趨勢顯著，新能源車方面，市場預估全球電動車銷量於明年將成長59％至429萬輛左右，而 2020-2025 年將實現 37％年複合成長率，滲透率由目前的3.9％提升至13.7％。汽車電子如AI先進駕駛輔助系統(ADAS)與全自動駕駛為最關鍵的產業趨勢之一，HIS、Mobileye預計2030年汽車電子成本佔比將從 2020 年的 35％左右上升到 50％，2020年將進入汽車電子市場的高速增長期，在長期趨勢帶動下，相關基金可積極布局。

境外基金年初迄今Top 10

基金名稱 年初迄今 一個月 三個月 六個月 法巴能源轉型股票基金 C (歐元) 149.37 19.76 48.15 129.18 摩根士丹利美國增長基金 A 美元 110.38 17.27 28.3 44.28 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 85.42 14.88 30.09 48.35 摩根美國科技基金 – JPM美國科技(美元) – A股(分派) 74.94 14.25 28.64 40.5 貝萊德世界科技基金 A2 美元 71.75 11.93 22.4 36.88 摩根士丹利美國優勢基金 A 美元 66.81 12.73 21.13 31.38 摩根太平洋科技基金 64.58 9.76 26.46 49.6 PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型 59.16 9.45 17.32 33.83 新加坡大華全球科技基金 58.21 12.68 20.87 32.36 聯博-國際科技基金 A 美元 57.88 9.82 21.49 35.6

資料來源：理柏；資料日期：統計至2020/11/25；說明：以今年以來報酬率排序。 製表：魏喬怡