疫苗報佳音 生技基金12月響叮噹！

2020年來NASDAQ指數表現可圈可點，不過觀察12月以來，其分項產業指數中的NASDAQ生物科技指數頻創新高，漲幅6.92％表現居冠，NBI生技指數的長紅連帶的投信發行的相關基金績效也跟著水漲船高。法人表示，部分地區疫情仍持續延燒，因此在疫苗、醫藥股仍具題材性，醫材、醫檢需求回溫，隨著疫苗好消息不斷傳出，生技醫療產業後市可期。

群益NBI生技ETF基金經理人林孟迪指出，美國大選塵埃落定，資金行情料能延續，同時疫苗利多頻傳，相關個股起漲，疫情可望舒緩亦有助於非必要性醫材需求回溫，拜登對藥價相對溫和的態度也有助於此前市場對打擊藥價的疑慮，生技健護類股後市可期。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，生技醫療股在當前市場對於新冠肺炎疫苗和治療藥物殷切期盼下，持續吸引市場目光。而眾多生技醫療指數中，生技醫療相關產業的領頭羊都在NBI生技指數成分股中，具備產業競爭優勢，不僅指標企業多、營運動能強，而且成交量較大、流動性較佳，是生物科技與醫藥保健類股最具代表性的指數，新冠疫苗及藥物發展有趨於明朗之勢，整體生技健護類股仍有漲勢可期。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，新冠疫情激化全球健康意識，讓預防勝於治療的觀點深入人心，也帶動醫療產業投資價值遲，從「著重治療」轉往「疾病預與健康管理」，提升AI精準醫療的重要性。今年以來代表精準醫療的ETFx健康科技指數累計上漲55.5％，遠超越NBI生技指數、MSCI世界醫療保健指數各28.6％、11.3％的漲幅。而且分析師整體預估，今年精準醫療產業每股盈餘將較去年成長4成以上，明後兩年還有5成以上的高成長空間，將成為支撐股價向上主要推升動能。

永豐投信分析，疫苗的研發突破與量產需求，也會帶動生技股在未來一年值得期待的表現，若疫苗的接種成效證實，將挹注全球市場對於疫苗授權、量產與採購等需求動能的大幅成長；此外，拜登的綠能新政落實，未來4年2兆美元的環保能源、能源轉型變革技術的綠能產業投資，也是2021年不能忽視的投資主題。

12月以來全球生技醫療指數表現

名稱 今年來% 12月來% AMEX生物科技指數 16.19 6.95 NASDAQ生物科技指數 28.6 6.92 S&P 500健保指數 10.44 2.82 MSCI世界醫療保健指數 11.26 2.39

資料來源：CMONEY、2020/12/17 製表：魏喬怡

投信發行生技相關海外基金表現

名稱 近一週% 近一月% 12月來% 今年來% 群益NBI生技 3.27 6.87 4.08 17.72 第一金全球AI精準醫療-美元 1.90 4.72 4 43.49 第一金全球Fitness健康瘦身-美元 1.95 5.05 3.8 7.64 保德信全球醫療生化-美元 1.95 2.35 3.74 22.19 安聯全球生技趨勢-美元 2.62 5.74 3.58 21.50 富蘭克林華美全球醫療保健-美元 1.46 5.16 3.42 34.51 凱基銀髮商機-美元計價B 2.04 3.71 3.2 16.13 景順全球康健 0.91 0.69 2.01 10.59 群益全球關鍵生技-美元 -0.31 0.81 1.32 17.79 凱基醫院及長照產業(美元)-A 0.36 -0.89 0.83 12.42

資料來源：CMONEY、2020/12/17 製表：魏喬怡

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