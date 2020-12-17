每年給台股基金2.4萬免稅額 財政部打槍

慘遭不斷打臉。投信公會爭取多時，2020年透過金總白皮書，正式建議財政部提供每年2.4萬免稅額，鼓勵民眾長期投資台股基金存退休金案，遭財政部「打槍」，認為稅制應是中性，不宜提供單一產業稅賦優惠；信託公會建議員工自提企業員工福利金信託的部分，可不要納入當年所得，採領取時遞延課稅案，亦未被財政部接受。

但同樣是信託公會建言，即企業為員工辦理員工福利信託，可特別加計費用扣除額，即可減少企業所得稅部分，財政部則回應「通盤審慎考量」，代表仍有機會。

而期貨公會建議，選擇權契約及期貨選擇權契約交易稅由現行的0.1％，調整為0.05％，財政部亦有相對正面的回應，算是可評估，另外一項提案，則是股價類期貨契約交易稅由現行的10萬分之2，調整為10萬分之1，亦可再補稅式支出，亦是有爭取的希望。

金總秘書長吳當傑表示，金管會主委黃天牧已指示相關單位，由於企業員工福利信託、選擇權交易稅、股價類期貨交易稅三大項，涉及跨部會，不便由個別公會去單獨爭取，將由金總排定優先順序，金管會亦會協助進行跨部會溝通。

金總白皮書今年依四大面向，一是促進金融產業發展；二是金融如何扶植實體產業；三是金融風險與資安個資管理；四是政策法規綜合建議，提出22項議題、35項具體作法的建言，金管會又將其區分為53點措施，討論後共參採其中22點建議，採參比率41.5％，若加上部分參採則達43.4％，若加上評估中的部分，則比率上升到75.5％，比率高於過去9年的金總提案。