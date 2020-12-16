2021年ESG責任投資 聚焦三大疫後重建

早在新冠病毒疫情大流行之前，投資市場已開始朝環境、社會及公司治理（ESG）趨勢前進，在新冠疫情之後，投資界更重視「ESG」議題，法人歸納出2021年三大ESG主題，預期將成為來年基金經理採取主動式永續投資策略的投資焦點。

富達國際表示，評估未來疫後狀況，該投資團隊歸納出三個2021年的ESG關鍵主題，分別是更綠色的重建（build back greener）；更健康的社會重建（build back stronger）；更共融的重建（build back inclusively）。這些議題看似抽象，然而各投資團隊都將列入篩選標的流程之中，也反應在股價上。

百達投顧表示，在投資市場裡面，投資方出現明顯用腳投票現象，資金大幅度流入ESG相關題材，除相關產業本身受惠保護環境的趨勢外，環境政策持續推出，也成為吸引資金流入的理由，預期這樣的趨勢將可延續較長一段時間。

近期環境機會策略表現優於整體股市，貢獻最大的部分是再生能源，其中風力和太陽能股得益於拜登勝出美國總統大選以及選舉後美國政府對綠色科技提出的相關措施。污染控制相關個股也表現出色，部分測試公司受惠病毒測試而繳出優異的財報表現。在永續農業和林業領域，部份原物料公司表現相當強勁，受惠於先前封鎖期間，人們提高家用品庫存的效應等等都可以看出投資趨勢。

霸菱全球股票團隊主管Ghadir表示， 這場疫情無疑令ESG問題成為市場焦點，而與此同時，投資者亦愈來愈意識到將ESG列為考慮因素可能帶來的正面變化。事實上，愈來愈多投資者要求投資經理人不僅要獲得預期財務報酬進行投資之外，還要基金經理人為在社會、氣候及公平競爭方面能帶來正面成果而投資。

霸菱投資團隊指出，ESG是作出良好分析及操作的關鍵因素。目前投資產業亦存在與ESG相關的顯著風險；例如海平面上升，或與風暴、火災及洪災相關的風險，這些風險因素都可能會影響資產的實際吸引力。因此，ESG將繼續在的投資流程中扮演不可或缺的角色。