台股基金20強 賺贏大盤3倍

台股在12月4日站上「萬四」點大關後，9日創14,427點歷史新高，雖然因美股震盪且外資偏賣超而震盪，統計至14日仍有0.55％漲幅，觀察台股一般型基金，則有20檔領先大盤三倍之多，衝刺火力十足，近期類股輪動快，適度修正後待2021年啟動元月行情可期，有利定期定額進場布局。

統計台股站上「萬四」以來，96檔台股一般型基金中，有55檔績效表現贏過指數，表現相當亮眼。投信認為，後市資金行情、新冠疫情使得WFH相關產品需求大好、工廠產能不足導致部分電子零組件缺貨，及8吋晶圓代工缺貨、漲價等基本面利多支撐，預期個股股價修正後仍有機會表現。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，12月耶誕、元旦假期將至，台股預期整理後，將可望恢復盤堅。蘋果iPhone 12銷售狀況佳，5G換機需求強勁，半導體持續缺貨，晶圓代工8吋廠供給緊張，已排擠部分驅動及指紋辨識IC轉往12吋製程，相關供應鏈包括晶圓代工、封測、IC設計及基板等醞釀漲價。

傳產受缺櫃報價走高，塑化受惠油價反彈，基本面樂觀，在市場資金寬鬆下，高成長族群後市仍有表現機會。

群益中小型股基金經理人楊遠瀚分析，台股在疫情環境、新科技、現金殖利率等可望吸引外資回補，因景氣展望趨正面，產業布局建議價值型與科技型並進，半導體需求熱絡，5G基地台、手機與server庫存調整後新平台拉貨動能，漲價概念仍吸引目光。

台新投信國內股票投資部副總沈建宏認為，2021年預估台股企業獲利年增率達兩位數以上，單季獲利年增率將在第一季見頂，且熱錢充沛、基本面向上的加持，第一季仍有高點可期，且續以科技股為投資主軸。關注科技領頭羊的半導體、趨勢主力的5G、汽車與電動車復甦、傳產個別子產業、分次配息的高股息殖利率個股。