三大利多發力 亞高收錢景旺

大陸官方公布11月生產、投資、消費數據均呈現穩健回升趨勢，第四季經濟增速有望進一步提升，JP Morgan預期2021、2022年新興亞洲高收益債違約率將由3.0％下滑至2.6％，在大陸經濟向好、資金行情延續及企業違約率滑落三大利好發力下，亞高收債可望續獲市場青睞，亞高收債基金受惠績效表現可期。

日盛亞洲高收益債券基金經理人黃詩紋表示，11月大陸經濟數據顯示復甦動力強勁，房地產和出口短期繼續維持當前態勢，經濟增長延續回升，看出經濟已進入平穩運行時期，有望拉動亞洲地區2021年經濟表現，進而帶動企業成長力。花旗、高盛和野村等券商均預估亞企明年獲利有望成長逾20％，有助亞高收債後市表現。

群益亞洲新興市場投資級債券基金經理人李忠泰認為，疫苗研發成功，但實體經濟恢復仍需時間，低利環境仍將持續一段相當長時間。當前亞洲新興國家及企業體質較其他區域穩健，政經風險及籌碼優勢較佳，亞債殖利率也具優勢，長線投資價值仍相對較佳，在當前混沌不安市況中，料將持續吸引資金流入，後續表現仍可期。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢認為示，亞洲基本面最壞時期應已過去，市場流動性充裕，使企業能順利度過疫情，激勵亞洲高收債違約率目前僅2.4％，遠低於2008年金融風暴的9.1％，及2001年網路泡沫的16.9％。且亞洲高收債收益率較投資級債或成熟國家高收債佳，吸引力大幅提升，看好大陸地產債，並且將連動未來亞高收債表現。

黃詩紋強調，隨經濟復甦、主要央行維持極度寬鬆貨幣政策，高收益債違約風險可望大幅降低，JP Morgan預期未來兩年新興亞洲高收益債違約率下滑，尤其相較於疫情爆發前水準，高收益債信用利差仍具收斂空間，亞洲高收益債值得期待。