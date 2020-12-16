REITs基金 2021迎補漲行情

REITs價格受壓抑，法人表示，在總體經濟將持續復甦下，隨新冠疫苗發展正面，2021年經濟將迅速復甦，低利環境也將推升REITs上漲行情。REITs將從2020年的疫情受害行業，走向2021年的疫苗受惠行業。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，受到疫情衝擊實體店面銷售的影響，2020年REITs產業整體表現差強人意，是屬於漲勢較為落後的族群，不過，2021年可望會有改觀，原因有二：一是美國聯準會持續量化寬鬆（QE）與低利率環境下，利率仍將維持在很低的水準，REITs在低利率環境下未來仍將持續受惠。

二是在評價面上，目前美國REITs整體市場NAV折價8％，顯示價格仍處於低檔區，未來一年的本益比約20倍，股利率達3.4％，與美股甚至科技股數十倍的本益比相比，屬高CP值的族群，預期可吸引長線買盤加碼，2021年補漲行情看好。

法人表示，隨著2021年經濟邁向正常化，將帶動商辦租賃需求回升；加上未來維持超低利率的環境下，REITs的穩定收息特性將持續受到市場大量流動性的青睞。全球商業不動產投資在2020年第三季已出現23％的季增長，私募不動產規模再創歷史新高，2021年商業不動產投資金額渴望回到疫情前的歷史新高水準。

此外，零售業租金收取平均在80％以上，其餘產業皆在90％以上，可說已跟疫情前差異不太大了；工業類持續在景氣高峰上，因疫情影響讓高階物流中心反而更不足，第三季新約租金持續提升10％～15％，承租率也提高；數據中心受惠企業外包與雲端應用大幅增長下而獲利大幅成長。

整體而言，相對看好新經濟下的產業，如工業、數據中心、通訊，不過商辦、零售、住宅則利空出盡加上評價偏低，未來將持續反彈補漲。

法人表示，2020年預估不動產企業獲利成長4～5％，股利率平均為4％。整體而言，2021年相對看好新趨勢下的產業，如工業、物流倉儲、數據中心和電塔，不過辦公室、零售和住宅則最差的狀況已過，評價也來到歷史低位，未來反彈行情也可期待。區域配置上，相對看好美國市場和亞太市場（日本、新加坡），並關注歐洲落後補漲的機會。