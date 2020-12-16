NBI指數頻創新高 生技基金全都賺！

近期全球股市高檔震盪，NBI生技指數逆勢創下新高，也使得2020年以來上漲27.53％；生技指數的長紅連帶的投信發行的相關基金績效也跟著水漲船高，統計投信發行新台幣計價的36檔相關生技基金，今年來不但全數正報酬，整體平均也上漲14.37％。

以近一月來看，群益NBI生技ETF基金6.29％表現最佳，富蘭克林華美全球醫療保健、安聯全球生技趨勢也都有4％以上漲幅。法人表示，新冠肺炎病毒的解藥與疫苗，製藥、生技等產業成為投資焦點，而周邊醫療資源需求同步升溫，再加上全球老化醫療需求增加是長期趨勢，因此看好生技醫療相關產業後市表現。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，11月健護與生技指數同漲，標普500健護指數月線漲1.46％， NBI生技指數月線則漲6.61％。隨著輝瑞/BioNTech及摩德納新冠疫苗進入緊急使用審批階段，市場對年內取得核可的預期升溫，英國已率先批准使用輝瑞/BioNTech的疫苗，疫苗相關類股強勢表現，NBI指數更創新高，疫苗的問世更有助於穩定全球經濟增長、企業獲利復甦。

群益NBI生技ETF基金經理人林孟迪指出，美國大選塵埃落定，資金行情料能延續，同時疫苗利多頻傳，相關個股起漲，疫情可望舒緩亦有助於非必要性醫材需求回溫，拜登對藥價相對溫和的態度也有助於此前市場對打擊藥價的疑慮，生技健護類股後市可期。整體而言，假設疫苗最終都獲得批准，那麼供應最早應該於今年12月開始，並於2021年第一季到第二季投放市場。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，新冠疫情驅動對於醫療服務的需求，讓醫療類股成為投資人關注焦點。雖然近期疫苗將陸續上市，2021年疫情可望降溫，但是醫療服務屬於基本安全需求，投資人的偏好度不會改變。

特別是在這一波疫情的催化下，透過AI人工智慧、基因體學、遠距醫療等創新技術來輔助醫學診斷、疫苗開發與醫療服務，打破市場對於醫療只集中在生技、製藥的框架，為醫療產業開啟嶄新的中長期投資大商機。

以ETFx健康科技指數成分企業為例，分析師預估，精準醫療產業今年整體每股盈餘將較去年成長一倍，而明後兩年還有雙位數成長的空間。

投信發行相關生技基金表現

名稱 近一月% 群益NBI生技 6.29 安聯全球生技趨勢-美元 5.42 富蘭克林華美全球醫療保健-美元 4.82 新光全球生技醫療(美元) 3.96 第一金全球AI精準醫療-美元 3.72 凱基銀髮商機-美元計價B 2.86 群益全球關鍵生技-美元 2.48 保德信全球醫療生化-美元 1.10 景順全球康健 0.87 野村全球生技醫療 0.10

資料來源：CMONEY、2020/12/14 製表：魏喬怡

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