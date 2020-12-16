2021年迎股債多頭榮景 布局三大策略

2020年進入尾聲，在新冠疫情衝擊下，經濟受重創，金融市場波動劇烈，年底隨疫苗頻傳好消息，展望2021年，預期因低基期效應，且各國空前寬鬆及財政刺激延續，有助經濟持續改善，可望迎來股債多頭榮景，金牛年投資布局，投信建議採取3E、ECARS、MVP策略。

群益ESG永續投資總召集人林孟迪表示，2021年成熟市場與新興市場景氣將同步回升，預估美元偏弱格局暫未變下，增添新興市場投資吸引力，但整體風險層面仍須留意各國疫情控管狀況、中美發展及國際政經局勢變化，因此在機會與風險依舊並存環境下，建議投資人可採3E投資策略因應，即永續投資（ESG）、新興市場（Emerging market）及多重資產（Emphasis on portfolio diversification）。

國際投資趨勢已將企業永續經營視為重要評估指標，在疫情推波助瀾下，ESG加速成為全球投資顯學。林孟迪指出，重視ESG管理的企業，大多具有營運風險較低、公司治理嚴謹、資訊公開透明等特性，遭逢大環境巨變下，能展現較佳的抵禦能力。全球ESG投資風氣興盛，後市表現仍值得期待，相關ESG主題基金將是訴求穩健及成長必備部位，包括台股也能透過ESG相關的ETF，掌握台灣具優質潛力的投資標的。

從個別市場角度來看，林孟迪認為，新興市場投資題材多元，有望吸引資金持續配置，其中以台灣、大陸、印度、東協等地值得關注。尤其台灣不僅是當前全球少數疫情控制得宜的市場，且台灣科技廠在全球半導體／IC設計、電動車、物聯網等趨勢中也扮演要角，成長性佳，投資前景仍值得期待。

至於期待穩健投資，降低標的選擇複雜性，林孟迪建議，可參考多重資產基金或目標風險組合基金，透過專業投資團隊進行跨資產、跨市場的配置，既有助降低投資組合波動，把握各資產輪動表現的投資契機，達到進可攻、退可守的投資效果。

富蘭克林證券投顧分析，相較於2020年科技股一枝獨秀，預期2021年第一季金融市場有機會百花齊放，建議採取「MVP」投資策略，即「Megatrend大趨勢」為核心，搭配「Vaccine疫苗受惠」題材，建構「1+1投資組合Portfolio」，分散波動風險之際又能掌握多元輪動契機。

「Megatrend大趨勢」以美股、亞股穩居雙主流，側重科技及生技醫療創新商機。富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾強調，預估2021年美國經濟有望持續復甦，在低利率、低通膨及溫和成長的經濟環境中，看好創新成長股將持續擔綱多頭主流。數位轉型下的金融科技、電子支付、雲端運算、5G、醫療創新等。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加認為，新興亞洲企業在創新能量上領先全球同儕具備極大優勢，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊也展現極佳韌性。大量採用科技應用、持續創新，及產業加速整合，都為企業提供大量的成長機會。

「Vaccine疫苗受惠」以美國與新興市場平衡型基金，穩健參與復甦列車。富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦‧賽加爾認為，美國大選由民主黨取得總統寶座、國會可望由兩黨分治，輔以美元走勢偏弱以及低利率的寬鬆政策環境可望延續，為有利新興市場資產表現情境。消費升級、科技與數位化及健康醫療等題材，搭配新興當地債爭取較高收益機會。

台新投信投資長楊珮玉建議，2021年不論是經濟、政策、資金皆持續偏多，預期股債仍將延續多頭榮景，投資主軸以新興科技崛起、大陸消費類股進入牛市、REITs浴火重生、ESG企業大行其道等，即掌握「ECARS」（Emerging Market、China Consumption、AI New Life、REITs、Senior Secured）投資術，布局智慧生活、大陸消費、REITs、ESG新興債、優先擔保高收債、台股科技等相關基金，提高財富增值勝率。

楊珮玉分析，美國就業、製造業、消費改善，以及大陸及亞洲出口回溫，預料全球GDP於2021年第二季開始回升。MSCI世界指數走勢落後PMI變動，顯見市場仍未積極反映明年的成長機會，全球股市未來仍有上漲空間。資金行情充沛、低利環境，成長強勁的智慧生活相關類股漲升行情可期。

看好產業包括資料處理相關的5G、AI、物聯網、電動車、自駕、邊緣等創新產業持續推動科技成長，發展關鍵為對資料處理的要求。及後疫情時代線上與線下需求，相關的品牌業者、電商、支付產業等將持續回溫。醫療產業的核心趨勢為數位化與個人化，遠距醫療與液態活檢為潛力極大的市場。

楊珮玉強調，除創新科技具表現空間外，傳產價值股REITs也將迎來復甦行情，在聯準會持續QE與低利率環境下，總體經濟將持續復甦，再加上疫苗未來幾季內將普及，REITs基本面可望在2021上半年觸底，下半年恢復增長動能。美國REITs過去半年區間整理已久，指數近期向上突破後多頭確立，可望吸引逢低買盤進駐，未來一年REITs可望受惠，向上動能樂觀期待。

投信投顧 投資策略 建議標的 群益 3E 永續投資(ESG)、新興市場(Emerging market)以及多重資產(Emphasis on portfolio diversification) 富蘭克林 MVP Megatrend大趨勢、Vaccine疫苗受惠、ortfolio投資組合：建構1+1投資組合，網羅多元契機 台新 ECARS Emerging Market、China Consumption、AI New Life、REITs、Senior Secured的智慧生活、大陸消費、REITs、ESG新興債、優先擔保高收債、台股科技

製表：呂清郎