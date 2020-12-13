油價接近疫情前 價格短期有壓

油價自今年11月以來表現搶眼，11月初迄今已上漲30％以上，法人認為，短期因油價接近疫情前價格，有上檔的壓力，預期2021年間國際油價有機會站回每桶50美元整數關卡。

原訂12月1日要出爐的減產延續協議，因為俄羅斯、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國三大產油國未能達成共識，讓市場一度擔憂協議恐破局，好在12月3日傳出好消息，OPEC+同意自2021年1月起每日先增產50萬桶，後續每個月舉行一次部長級會議，以檢視是否需調整增產幅度，且每次調整幅度不超過每日50萬桶，此結果雖不同於市場所預期直接延長現行減產規模，但仍激勵油價走高。

法人表示，後續仍須持續注意各產油國減產達成率與疫情發展情況對原油供需影響程度。富蘭克林投顧表示，就短期而言，油價即將接近疫情之前水準，此可能將抑制上檔空間。長期而言，疫苗問世與普及將有助提振全球原油需求，特別是跨境航空燃油需求，能源上游業者的資本支出規模偏低則可望抑制後續的原油產出，預期2021年原油市場供需狀況將逐步改善，油價仍有上漲潛力。

康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭指出，過去一個月由於新型冠狀病毒所研發的疫苗多傳出正面進展，令投資人增強對於明(2021)年全球經濟有望穩步復甦的預期，並預期原油需求低點已過去，搭配充沛的資金環境，為國際油價帶來正面支撐，而12月3日主要產油國OPEC+已同意自2021年1月起逐步增產，亦反映產油國對於2021年原油需求的正面預期，由於基本面谷底已現，預期未來一段時間國際油價有機會站回每桶50美元整數關卡。

能源在未來全球景氣復甦的預期下，西德州原油11月展現強勁彈勢，油價刷新3月以來最高，不過近兩日又出現回落，至於能源股後市，保德信全球資源基金經理人楊博翔指出，在2021年總經復甦、疫情受控與貨幣寬鬆有利需求，以及能源業加速整併，有利於OPEC+控制油價的穩定等，配合拜登環保政策對市場的供需平衡有利於原物料股，對於未來能源產業朝健康化邁進有所幫助。

富蘭克林投顧也認為，以能源類股來說，疫苗研發利多或財政刺激政策利多等消息，將帶動資金轉進價值股將有利提振能源股走勢，且能源類股與油價走勢連動性高，隨油價上漲，能源類股目前遭壓縮的評價水準有機會進一步提升。

楊博翔表示，若以能源業整併角度來看，近期大型業者積極併購頁岩油商，重新取得市場主導權，整合後大型業者將以綜效挹注獲利，隨頁岩油供給趨於穩定有利油價，前景清晰度增加也可望提高投資人關注度，有望創造明年能源類股「三贏」局面。

再者，楊博翔分析，相對小型業者追求產量成長，整合後的大型業者策略更重視現金流與提高股利發放，並降低投產支出，且考量目前產出成本與油價水準，短期內產業資本投資與生產都將維持低檔，符合投資市場的期待。但因大宗物資輪動迅速，建議不妨以持股涵蓋能源業、煤、石油、天然氣、替代性能源、金屬業、礦業、農業等的天然資源基金作布局，較降低重押單一產業的風險。

法人預期各季油、金中位價格

預期中位數 現貨 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 2020 2021 2022 西德州 44.55 41.25 43.00 45.75 48.00 38.43 46.00 51.00 布蘭特 47.05 43.00 45.00 48.00 50.00 42.27 48.00 55.00 黃金(美元/盎司) 1810 1900. 1912. 1919. 1962. 1777. 1880. 1825

資料來源：投顧業者，2020/12/2。

能源基金績效表

基金名稱 近月 近三月 今年來 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 47.08 13.85 -34.75 景順能源基金A股 美元 39.66 8.64 -32.41 貝萊德世界能源基金 A2 37.22 8.89 -28.29 NN (L) 能源基金X股美元 28.82 4.87 -35.24 晉達環球策略基金 – 環球能源基金 C 收益股份 23.58 9.42 -17.47 富蘭克林坦伯頓全球天然資源基金美元A(acc)股 22.19 6.80 -27.40

資料來源:晨星基金 統計至20201130 註：原幣別 計價整理：黃惠聆