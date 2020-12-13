金價近期雖承壓 法人：2021年多頭續行

由於疫苗研發逐漸出現好消息，儘管近期金價承壓，但根據機構研究，仍續看好金價後市主，主要有二原因：一是寬鬆政策、一是低利，足以支持金價走高，甚至有望回到每盎司在2000美元上。代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金ER指數，截至12月3日為止，當周價格相較於前一周收盤價上漲1.65％，黃金期貨2月合約以1841.1美元作收。

法人認為，因各大藥廠接連傳出疫苗研發進展好消息，全球有望擺脫新冠肺炎疫情惡夢，且美國總務署表示將啟動交接程序，總統大選的不確定性消弭，避險需求降低使黃金走低，讓金價一度跌破1800美元關卡。

不過黃金200日線在1800美元附近上行，長多趨勢下跌落200日線具備跌深反彈空間，且兩黨議員提出9080億美元刺激計劃，雖仍處於協商階段，且聯準會會議紀要顯示官員對經濟復甦前景擔憂，且悲觀看待美國就業市場復甦情況，聯儲官員預估聯準會 2023 年前仍不會因此升息，此對金價後市有利。

法人表示，依花旗11月底的報告表示，與黃金反向連動的美元指數，在美國貨幣政策繼續維持寬鬆的情況下，假如新冠疫苗普及並幫助帶動全球貿易和經濟成長，美元明年最多可能大跌20％。

低利率環境及悲觀的美元前景將有利於黃金中長期展望，包括高盛、花旗等大型投行均看好黃金未來表現。

富蘭克林投顧即指出，花旗之前的報告指出，黃金牛市最短持續了16個季度，短期聯準會幾無可能推動貨幣政策正常化的背景之下，未來3到6個月有望重新站回2000美元。

高盛在11月底報告也提到近期的金價表現屬於回調修正，並非趨勢轉折，預期後續在通膨出現回升跡象時，金價將隨之攀升，預期聯準會在2025年前保持利率水準不變，中長期維持金價每盎司2300美元目標。

康和證券投顧副總經理黃詣庭表示，今年11月以來國際金價表現對弱勢且一度跌破每盎司1800美元關卡，國際金價近日的疲弱表現反映了疫苗研發出現正面進展，降低了投資人的避險需求，展望2021年，儘管避險需求下降，但弱勢美元、通膨預期增溫、實質利率仍低且各國央行仍有寬鬆貨幣的可能性，因此國際金價持續走低不易，若新冠肺炎疫苗普遍施打的進度不如預期或經濟復甦再度減緩，黃金仍將再度受到青睞。

不過短線金價波動較大，法人建議投資黃金要「買黑不買紅」，可善用黃金相關ETF進行操作，惟須留意自身投資屬性及嚴設停利停損。

黃金基金今年來績效表

基金名稱 近月 近三月 今年來 富蘭克林黃金基金美元A股 0.04 -11.38 29.36 貝萊德世界黃金基金 A2美元 -6.30 -18.90 19.85 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)美元 -8.42 -18.02 19.62 晉達環球黃金基金 C 收益股份美元 -8.48 -19.31 18.03 施羅德環球黃金(美元)A-累積 -7.38 -18.71 17.73 元大黃金期貨基金新台幣 -4.12 -7.62 15.54 新加坡大華黃金及綜合基金星幣 -6.34 -16.50 15.41 DWS 投資黃金貴金屬股票 LC歐元 -8.32 -17.34 11.58 匯豐黃金及礦業股票型基金新台幣 7.09 -2.81 9.68

資料來源：晨星基金 註：原幣別計價 整理：黃惠聆