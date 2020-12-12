三好一公道！小額投資人抱「它」贏面大

台股「三好一公道」，防疫好、地緣關係好、產業鏈好、產品價格公道，在基本面和資金面利多加持下，強勢股挾營收、題材創新高續攻。投信法人建議，買台股不如買台股基金，小額投資人透過定期定額，亦可抱牢熱門股題材，享受股價剽悍漲勢，成為布局台股萬四投資新思維。

新光大三通基金經理人楊聖民表示，中美科技衝突，台廠受惠轉單，整體產業鏈供不應求，推升台股科技產業獲利表現，持續看好科技長線營運，其中又以半導體、IC設計、5G零組件相關、綠電產業等4大主流族群，長線趨勢向上，明年仍持續看好。

楊聖民表示，目前電子產業漲價風起，半導體短期缺貨難解，價格可望上漲；具有想像性的IC設計可望持續為主流；2021年進入5G新世代，各行各業面臨數位轉型，5G新商機包括基地台布建需求重啟，另外，5G手機需求也從今年預估2億支，倍數成長至明年預估4.5億支；至於風電產業，全球綠電區勢確立，各國企業、政府加入減碳行列，國際大廠也響應加入，未來企業若無綠電加持，將難以在國際競爭，RE100讓更多綠色供應鏈商機湧現，再配合政府本土化政策，國內風電產業基本面前景看好，也為長線看好族群之一。

至於傳產族群方面，由於新疫苗透露曙光，市場期待解封後的生活需求，先前被壓抑許久的相關傳產類股，未來亦有表現空間。以海運來說，需求可看到農曆年前，有機會延伸至2021年年中，至於塑化景氣大循環啟動，景氣低點已過，後續表現值得留意。

楊聖民強調，明年全球經濟復甦，資金充沛，台股具備「三好一公道」優勢—防疫好、地緣關係好、產業鏈好、股價公道，加上電子股庫存偏低，廠商回補庫存需求強勁，整體產業前景暢旺；同時，今年台灣企業獲利佳，明年配息率可望提升，台股又增添高殖利率題材，明年將展現吸金大法，股價有機會創高再續攻。

群益ESG永續投資總召集人林孟迪表示，台股是投資人投資組合中不可或圈的一環，台股萬四關卡守穩，台股創新高已成常態，投資人應打破創新高是賣點的投資舊迷思，反而要樂觀看待、穩健投資。現階段台股處在高檔，在投資佈局難度提高，在風險機會並存下，建議現階段以相對個股較低波動的台股基金介入為宜。台股基金中，要選擇的標的更需挑選ROE增長(會賺錢的公司)、ESG永續(有經營良知的公司)再加上具高股息(肯積極分享股東的公司)的好標的，整體而言，結合宏觀經濟情勢、產業趨勢、ESG質性分析、投資標的所屬公司之財務狀況等資訊，以建構納入ESG概念的台股基金，值得投資人留意。