資金輪動轉不停 新興市場基金成新寵兒

全球金融市場近一周上演豬羊變色，續創新高的美股面臨震盪整理，新興市場反而出線！據CMONEY統計至2020年12月10日，近一周表現最佳的前五大股市清一色為新興市場，包括俄羅斯、泰國、印度、巴西、台灣。法人表示，新興國家尤其是亞洲，因為經濟成長前景較為明確，基本面及企業獲利持續改善，資金可望持續青睞新興股市，此外，年底到隔年第一季初是全球消費旺季，將有利新興亞洲出口整體表現，建議投資人可適度布局新興市場與新興亞洲相關基金，把握投資契機。

群益新興金鑽基金經理人陳建彰表示，據摩根史坦利券商報告指出，受新冠病毒疫情影響，預估今年新興市場獲利將衰退，不過明年將轉為增長18％，2022年則是續增12％。新興市場國家經濟恢復增速，內需消費動能增溫，企業獲利優於市場預期，有利新興市場股價表現，整體來看，新興市場與成熟市場的成長差距重新拉大，價值指標亦顯示新興市場仍相對便宜，在上述條件的支持下，後續可望持續獲得市場資金青睞。特別是新興亞股中，中國結構轉型、印度新政改革，及東協經濟共同體效應，題材豐富，在經濟成長態勢未變，且評價普遍仍屬便宜，加上各國持續推動經濟利多政策之下，有助吸引市場資金關注，後市不看淡。

至於近期面臨修正的美股，第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，美國2020年11月新增非農就業人數僅24.5萬人，遠低於預期，而且增幅為5月以來最低，顯示二次疫情對於勞動市場的影響比預期中來得嚴重。因此，未來需要更多政策刺激方案，才能有效減緩風險，也導致美股近一周高檔震盪。

葉菀婷指出，美國國會目前就新紓困法案尚未達成共達，但聯準會可望釋出新購債措施，讓投資人引領期盼。此外，企業在疫情下，加快擁抱AI人工智慧等創新技術，科技業購併、IPO話題不斷，吸引市場資金匯聚，支撐美股向上攻堅。不過，考量投資人心態普遍轉多，短期或有過熱險，操作上不宜追高，建議採取定期定額分批布局，搭配逢回加碼的策略因應。