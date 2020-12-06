利多頻傳 生技基金續航可期

今年來全球生技醫療指數表現出色，四大指數頻創新高，3日NASDAQ生物科技指數與MSCI世界醫療保健指數雙雙創下新高，也使得今年以來分別上漲21.47％、9.86％；生技指數的長紅連帶的投信發行的相關基金績效也跟著水漲船高，統計投信發行新台幣計價的13檔相關生技基金，今年來不但全數正報酬，整體平均也上漲13.1％。

投信法人表示，部分地區疫情仍持續延燒，因此在疫苗、醫藥股仍具題材性，醫材、醫檢需求回溫，隨著疫苗好消息不斷傳出，生技醫療產業後市可期。

群益NBI生技ETF基金經理人林孟迪指出，生技醫療股在當前市場對於新冠肺炎疫苗和治療藥物殷切期盼下，持續吸引市場目光。而眾多生技醫療指數中，生技醫療相關產業的領頭羊都在NBI生技指數成分股中，具備產業競爭優勢，不僅指標企業多、營運動能強，而且成交量較大、流動性較佳，是生物科技與醫藥保健類股最具代表性的指數。

法人指出，新冠疫苗及藥物發展有趨於明朗之勢，整體生技健護類股仍有漲勢可期。新冠病毒的解藥與疫苗，製藥、生技等產業成為投資焦點，而周邊醫療資源需求同步升溫，相關製造商股價同步受惠，加上全球老化醫療需求增加是長期趨勢，全球藥物支出持續穩定成長、政策支持，新藥核准數量增加的三大趨勢支撐生技相關產業長線走勢。

醫療用品及照護服務的需求在人口老化趨勢下將持續增長，此外，全球資金投資生技醫療越趨熱絡，由於醫療需求持續增加及新的醫療科技發展，共同基金及避險基金持續超額配置生技相關類股，因此看好生技醫療相關產業後市表現。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，隨疫苗進度領先的廠商獲市場青睞，市值也水漲船高，後續有賴更多相關廠商拿出研發成果，以解決疫苗市場供不應求的現況，實質利多將可望支撐醫療產業多頭動能續航。

除了疫苗，疫情也帶動相關題材持續發酵，包括檢測試劑、遠距醫療、藥物療法等商機火紅，且近年來大型藥廠積極透過併購中小型廠商強化創新動能，或可直接取得研發中的潛力新藥等，更有效提升研發速度及量能。

江宜虔認為，經過這次疫情之後，從整體生技醫療產業來看，次產業中的生技股及醫療器材有望成為最具創新成長動能，股價表現也最具爆發力的族群，展望未來五年，能掌握創新動能勢之企業，將成為生技醫療類股投資的一大亮點，建議投資人聚焦兩大族群布局。