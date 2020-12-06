大中華基金 今年報酬閃亮

2020年進入最後一個月，今年來全球主要股市表現漲跌各半，其中陸股表現位居前段班，深圳綜合上漲32.71％、上海綜合上漲13.17％，創業板和中小板更是有近50％和38％漲幅，連帶大中華基金績效跟著一片紅，90檔大中華基金今年全數正報酬且漲逾一成，平均績效接近33％。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸經濟數據顯示景氣持續復甦，供給與需求改善中，加上海外疫情尚未明顯舒緩，更依賴大陸製造，加速其經濟動能升溫。後市在景氣持續改善，及十四五經濟規劃大方向，不脫國民所得提升促進消費型態升級、科技創新、高端製造升級等，政策加持力道不減，陸股後續表現仍可期待。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修認為，大陸經濟基本面加速復甦，流動性合理充裕，市場向好趨勢延續，預計短期將維持震盪整理走勢，結構性行情仍值得期待，尤其十四五規劃提供支援。多家外資大行近期報告也力挺A股，Morgan Stanley樂觀預測，2021年大陸GDP增速預期上調至9％，MSCI中國股市和A股評為超配評級，高盛也給陸股增持評級，後市看好不變。

安本標準投信指出，A股為2020年全球表現最佳市場之一，漲勢歸功於過去市場評價偏低，且大陸高端消費階級急速擴張，隨可支配所得增加，將推升醫療保健產品、財富管理、保險等領域的需求。至於雲端應用、第五代行動通訊、數位互聯、電子商務、人工智慧等運用日漸普及，帶來結構性成長動能。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷強調，陸股產業配置，長期仍看好確定性高的科技和消費，也是未來發展的兩大主軸，相關政策帶來催化，提升題材表現機會，包括新能源車、光伏、半導體、醫療等，及受益於政策倡導內循環，擴大內需和進口替代的行業表現，也可持續留意。