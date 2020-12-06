全球股市熱 新興、亞股最閃耀

11月美國大選底定、疫苗研發好消息利多激勵，市場風險偏好上升，帶動全球股市主要全數上漲，14個股市單月漲幅逾10％，其中新興股市優於成熟股市，且亞洲股市上榜最多，包括泰國、新加坡、日本、韓國、印度，相關基金績效表現水漲船高。



群益新興金鑽基金經理人陳建彰表示，疫苗研發明顯進展，各國應不會再全面封鎖防疫，加上當前貨幣寬鬆環境，各國政府財政刺激措施力道延續，有助全球經濟改善。其中新興市場經濟反彈力道明顯，投資題材多元，及預期美元偏弱格局未變，有望吸引資金持續配置，相對看好台灣、大陸、印度、東協等。



安本標準投信投資長彭炫通指出，亞洲率先走出疫情陰霾，企業獲利前景更明確，加上受惠於結構性成長，5G、自動駕駛、人工智慧和自動化等科技發展，及日益富裕的中產階級消費動能，都有助於推升新興亞洲市場表現。包括汽車、零售、旅遊、觀光等非必需消費品股或工業股等景氣循環股，將吸引資金流入。



富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人伽坦．賽加爾認為，美國在拜登主政後，中美衝突可望降溫，有利整體新興市場風險偏好回升。亞洲的東北亞疫情控制成效較顯著，經濟重啟與復甦步伐具優勢，亞洲企業引領全球新經濟發展，面臨疫情衝擊展現極佳韌性，創造高度投資價值。



群益印度中小基金經理人林光佑強調，印度經濟面表現優於預期，創十年來最強勁增速，有助印度股市正面激勵。從評價面來看，目前印度股市本益比僅略微高於長期平均值，不過，景氣持續回溫的預期下，現階段估值並未過熱。



整體來看，如果後續疫苗實際配發接種，搭配經濟活動持續改善、政策支持力道延續下，印度股市仍有表現可期，產業相對看好金融、可選消費、原物料等，均可持續留意。