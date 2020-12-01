兆豐FinTech賽精英 求職免筆試

由兆豐銀行文教基金會主辦、兆豐銀行協辦的「2020兆豐FinTech創意競賽」，12月1日舉行決賽，為鼓勵大學院校財經及科技相關系所提案發想，兆豐FinTech大賽，總共發出60萬的高額獎金，最後由台科大企管系以「豐巢錢包─情侶理財錢包」為題奪下冠軍，以退休樂齡及兒童理財為題的銘傳大學及明志科大，也分別獲得二、三名，兆豐銀行董事長張兆順亦親自出面頒獎，顯見對此競賽的高度重視。



特別是為鼓勵參賽學生全力發揮創意，兆豐銀還特別放送求職「免筆試直接面試」的機會。兆豐銀指出，本次競賽除了提供高額的獎金之外，入選決賽隊伍的成員於畢業後兩年內，若參加兆豐銀行相關徵才活動，可獲得免筆試直接取得面試資格，兆豐銀行希望藉此延攬優秀的數位金融人才，同時也提供莘莘學子絕佳的職涯發展機會。



張兆順本身也是兆豐銀行文教基金會董事長，對於該競賽，張兆順指出，金融業要能迅速且順利數位轉型成功，靠的就是優秀的數位科技人才，此次舉辦FinTech創意競賽，一方面代表兆豐非常重視數位金融科技的發展，另一方面，則是希望透過競賽，讓具有金融科技創意的學生有實作的機會，協助培育金融科技專業人才。



張兆順進而分析，2020年是金融科技發展充滿動力的一年，不僅科技本身不斷進化，同時純網銀的加入、大數據、雲端運算、人工智慧及區塊鏈高度相關的金融科技產業蓬勃發展，這些金融科技的風起雲湧已形成不容忽視的一股新趨勢，傳統的金融業面對新科技的競爭，勢必積極進行數位轉型，才不會被這波浪潮給淹沒。



兆豐銀行文教基金會這次辦的FinTech競賽，以金融科技相關為主題發想，由於今年受到疫情影響，鮮少金融競賽，使今年發起的兆豐FinTech創意競賽活動，在校園造成更為熱烈的迴響，總計有252件作品參賽，再經過與兆豐銀行業界講師面對面溝通交流、修正提案內容後進行決賽，競爭非常激烈之外，不少作品更具有可看性，特別是具備應用串接的可能性。



除了舉行上述競賽培育FinTech人才，兆豐銀行文教基金會目前在投入ESG領域的努力上，即以教育、體育、藝文及公益四大面向做為社會共榮執行主軸，包括為協助偏鄉少棒學童員夢，日前亦邀請中華職棒31年總冠軍「統一7-ELEVEn獅隊」的人氣明星球員林安可及郭阜林兩位選手至宜蘭偏鄉小學親身指導與分享交流，以作為孩子們學習和奮鬥的目標，幫助點亮棒球夢想。