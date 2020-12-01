金價後市閃亮 可逢回布局

各大藥廠接連傳出疫苗研發進展好消息，全球有望擺脫新冠肺炎惡夢，且美國總務署表示將啟動交接程序，總統大選的不確定性消弭，避險需求降低使黃金市場連日走低，跌破過去三個月箱型整理區間，逼近1,800美元。然而，投信投顧業者表示，無論是從利率政策或是美元表現來看，2021年黃金市場展望仍屬樂觀，建議回檔止穩後可留意分批布局機會。



元大S&P黃金ETF研究團隊表示，黃金與美元呈反向連動關係，想研判金價表現就得觀察美元走勢，以近20年數據統計，在扣除美元指數年度漲跌幅在2％以內的五個年度後，15個年度中有11個年度黃金與美元指數漲跌方向相反，反向比例高達73.3％。



根據世界黃金協會以1971年至2019年的長期數據統計發現，實質負利率環境下，黃金平均年化報酬率可達15.4％，中性利率環境（實質利率介於0～2.5％）之年化報酬率亦有12.7％，根據統計，11月24日實質利率負0.86％，在聯準會啟動升息之前，實質利率缺乏大幅攀升的條件，因此推估未來一年黃金具成長動能。



短線市場對聯準會貨幣政策持續加碼的樂觀期待落空造成黃金價格修正，但無論是從利率政策或是美元後市展望，2021年黃金表現值得期待，適合納入資產配置一環。



富蘭克林證券投顧則指出，根據美國勞工部最新報告，仍有約2,200萬美國人領取失業保險補助，且疫情爆發後企業提升自動化產能，就業前景的不確定性將壓抑消費需求疲弱，整體風險資產正覆蓋貨幣政策糖衣，預期後續各國將再擴大購債計畫及推出財政刺激措施，中長線基本面有望提供金價表現支撐，積極投資人可逢回布局黃金相關標的，參與政策趨勢的投資機會。



目前包括法興認為儘管金價拉回但尚未觸頂，全球低利率環境及美元疲弱將提供黃金支撐，預期2021年上半年金價將觸及2,300美元；美銀短線金價看跌，明年將再回升至2,063美元。



花旗則指出過去三輪黃金牛市最短持續了16個季度，短期聯準會幾無可能推動貨幣政策正常化的背景之下，未來12個月內黃金可能突破2,300美元。



高盛認為，近期金價表現屬於回調修正而非趨勢轉折，預期後續在通膨出現回升跡象時，金價將隨之攀升，預期聯準會在2025年前保持利率水準不變，中長期維持金價每盎司2,300美元目標。