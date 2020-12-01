高收債納核心 搭ESG穩收益

隨歐美防疫態度轉向積極，以及新冠肺炎疫苗有突破性進展，市場信心回升，激勵全球風險性資產偏好升溫，挹注資金加速流入高收益債。根據美銀美林引據EPFR統計，今年迄今高收益債券基金淨流入逾400億美元，估計高收益債後市仍有資金行情。



凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示，現階段低利率的環境有助維繫市場流動性，加上估計明年各大企業獲利回穩，對高收益發債企業的財務槓桿調節有正向作用，多數券商看好明年經濟週期將進入復甦階段，有利於高收益債市持續獲得行情關注。



劉書銘表示，目前美元走弱的貨幣市場下，擁有相對高殖利率的高收益債券較具優勢，加上弱勢美元將策動資金轉向非美資產操作，新興債市有望受惠。此外，新興市場高收益債相對美國高收益債利差目前處於歷史高水位，後續走勢具有吸引力。根據統計，近月新興市場高收益公司債殖利率高達6.8％，比起美國高收債的5.8％、歐洲高收債的4.6％等債券種類之表現更亮眼。



劉書銘表示，今年固定收益資產的投資行情回溫，而永續主題固定收益基金的資金也連續兩季淨流入、約近200億美元，更不可小覷，凸顯市場愈來愈重視在建立資產組合時，可納入ESG永續投資策略，有助篩選出財務體質較佳、資訊較透明、公司治理較完善的高收益債發行公司，亦可幫助投資人累積收益之際，也能兼顧債券投資品質，強化資產組合的穩健度。



操作布局上，目前凱基全球ESG永續高收益債券基金的配置以新興市場高收益債比重逾五成、成熟市場近三成為主，看好新興市場高收益債券的高殖利率表現，建議投資人可長期將該基金納入核心資產配置中，爭取長線上的收益機會。