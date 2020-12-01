大陸債市 去蕪存菁後更健康

大陸證監管機構正大力整頓債券市場，推出「三條紅線」新規來控制整體地產行業的風險。由於大陸企業債務無法持續擴大之下，整個行業會從粗放式的靠槓桿衝規模、衝排名，轉變為精耕式的衝產品力、開發力。法人表示，大陸債市去蕪存菁之後日後發展將更健康，這樣發展對整體地產行業反而有好處，整體行業信用風險下降。



近期各指數如JP摩根公債指數─新興市場指數以及富時羅素都陸續宣布將在其編製的世界公債指數（WGBI）納入大陸公債，使得主權財富基金、澳洲超級年金基金等國際投資者對人民幣計價的大陸公債投資意願卻持續升高，即使原本的基期較低，外資持有量仍然刷新紀錄。



安本標準投資管理亞洲固定收益投資董事吳子宇表示，目前海外投資者對大陸的興趣，已由A股擴大到公債市場，以相對價值來說，10年期大陸公債的收益率約在3％，但美元計價的10年期美國國庫券收益率卻低於1％。



大陸公債較高的收益率，可為市場波動提供較佳的緩衝。這與其他成熟市場目前的利率已經趨近於零，公債所能提供的收益率微乎其微，央行可以操作的貨幣政策空間有限，可說大不相同。此外，如果海外投資者突然從債市撤資，大陸央行也有足夠的工具可避免市場流動性的枯竭。



吳子宇說，大陸國家指導仍是銀行系統內強大的政策工具，其在資金外流對市場造成干擾時，將會發揮穩定債券價格的功效。事實上，大陸公債為A股投資人提供了最佳的避險管道，大陸公債及A股市場可以互相減輕彼此的短期風險，並同時潛在的創造可能的長期正報酬。



台新亞澳高收益債券基金經理人鄭吉良表示，在寬鬆政策持續、疫苗可望問世，經濟成長將大幅反彈下，亞洲仍為世界成長引擎，其中，又以疫情控制相對良好、經濟率先復甦的大陸最為出色，提供大陸債良好發展條件。



針對大陸證監管機構推出「三條紅線」新規的影響，鄭吉良指出，地產為大陸2021年經濟成長重要的引擎之一，大陸地產商槓桿將明顯下降，信用品質改善；此外，大陸經濟復甦將帶來穩定的房市銷售，也使得地產商債務增長率顯著降低，穆迪預估在大陸的加強調控之下，整體地產商債務增速將由15～25％下降至5～10％。



整體而言，預期在中央進一步監控債務狀況之下，大陸地產整體信用風險將逐漸有效降低，投資價值增加。