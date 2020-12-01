法人：美股仍是全球股市領頭羊

受到疫苗研發進展、美國大選不確定性消退與前聯準會主席葉倫獲提名為財政部長等消息激勵，美國股市11月整月表現強勁，道瓊指數11月漲幅逾一成一，來到歷史新高區，法人表示，即使如此，因市場利率低、企業獲利佳，有利股市，美股依然是全球股市領頭羊。



保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，美國經濟數據自第四季以來明顯好轉，包括10月非農新增就業人數近64萬人，不僅優於市場預期，失業率更大幅下滑至6.9％，為今年4月以來最低數據。



另外，美國第三季經濟成長率7.4％，隨著全美經濟在商家恢復營業、民眾增加消費下走出疫情嚴重時期低谷，佔經濟產值逾三分之二的消費支出，第三季折合年率激增4成，在基本面與政策面激勵下，美股未來表現值得期待。



根據統計，這次僅花兩個月的時間，電子商務使用率即達成過去6年的成果，成為經濟發展的強大動力。除了許多企業採用電子商務，遠距醫療和互動健身需求也在疫情期間迅速成長，不僅能維持社交距離，也讓居家隔離期間的消費者生活更加便利。



楊博翔說，未來若想搭上美國經濟成長列車，建議布局具有數位轉型、創新商機等優勢的企業，如近年線上消費已蔚為主流，此次在新冠疫情期間更發揮不可替代的功能。



群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，美國國會兩院分治機率增，增稅與監管政策推動難度增，風險情緒回升，加上疫苗研發有所進展、市場資金環境仍寬鬆，同時美國經濟仍在復甦軌道上運行，對於美股後市表現仍相對有利。



但法人提醒，操作上仍須留意川普尋求上訴延續不確定性，且美股短線漲勢凌厲，技術面存回檔可能，因此建議在投資布局宜分散各產業，選擇具關鍵競爭力、創新能力、營運體質佳的企業，看好的產業包括軟體網路、FinTech、電子商務、醫藥、美國內需等族群仍可持續關注。



富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾同樣認為，新冠疫情對美國經濟的打擊最壞情況已過，目前就業情況和企業獲利逐漸改善，明年美國經濟有望加速復甦，整體環境有利股市表現，因此，對美國市場看法依然樂觀。