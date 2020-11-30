拜登入主白宮 消費基金漲相佳

美國總統大選結果終於底定，拜登勝出成為白宮新主人。景順投信指出，美國大選後，金融市場不確定性消失，加上新一輪刺激經濟方案應可達成，預期刺激方案可望促進美國人民收入、支持消費活動，就過去經驗來看，大選後上漲機率也大，投資人可以布局消費趨勢主題，掌握大選後的消費商機。

美國總統大選後股市通常表現好，景順投信指出，在柯林頓及歐巴馬任期內，標準普爾500指數表現均有200％以上；此外，過去75年中，標準普爾500指數在民主黨和共和黨政府管理下均有約11％的平均年報酬率，在此期間，美國經濟也成長了約3.0％，顯示不管誰當選，美國經濟在兩黨領導下均表現良好。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示，美國大選結果出爐後，金融市場的不確定性消失，多數政治情勢已明朗化。目前看來美國國會將是兩黨對峙，而非由民主黨代表的「藍色浪潮」掌握國會與白宮，能夠不受掣肘地全面變革，也因此近期資本市場對大選結果反應熱絡，尤其是成長股，因為市場預期會出現的大幅加稅的可能性不大，且大舉振興的可能性降低，聯準會可能會以長期維持低利率的方式做為振興經濟的重要來源。

景順投信認為，拜登主政時正是投資景順環球消費趨勢基金的好時機，因為市場正處於經濟復甦初期，會出現輪動現象且景氣循環股表現優異，正如日前市場對新冠肺炎疫苗數據的反應。長遠來看，經濟成長率似乎很有機會重現最近三至五年的走勢，但無論GDP成長率多少，此種形勢對股票極為有利，也對景順環球消費趨勢基金投資策略更是利多，因為聚焦於消費行為改變與搶攻市占率的投資策略，較有機會獲取超額報酬。