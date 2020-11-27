台股奔萬四 元大龍頭基金再攀峰

在國際資金行情帶動下，台股指數下半年屢屢突破歷史高點，不僅攻上「萬三」整數關卡，更直逼「萬四」大關，其中台股基金也連帶受惠，其中規模最大，也最具代表性元大台灣高股息優質龍頭基金27日也以12.01元創下歷史新高，成立僅約8個月時間，漲幅逾2成。

元大台灣高股息優質龍頭基金今年3月成立，自台股眾多企業中精選兼具優質與高股息優勢的龍頭企業，不僅規劃每月配息、年終再配，投資人一年最多可領13次配息，更是唯一規劃收益平準金的台股基金，有助投資人確保未來12個月領有穩健的現金流，因此開募前便受到市場高度矚目，不僅一開募便募得約460億元，規模更一度超越580億元，創下台股基金歷史紀錄。

法人分析，台股殖利率高，加上近年來國人對於退休理財愈發重視，擁有高成長性與高股息優勢的投資標的成為市場當紅炸子雞，元大台灣高股息優質龍頭基金完善的配息機制，剛好補足市場缺口，因此大受到投資人青睞。

此外，因台股表現強勢，許多投資人「想買卻不敢入場」，只能眼見台股愈來愈高，從萬點奔向「萬四」關卡，因發行商也特別推出「元定金生」專案，透過元大投信以定期定額的方式投入，可享手續費優惠，目前客戶反應熱烈。

據了解，不少客戶看好該基金配息機制與後續成長表現，以大筆定期定額方式加碼再投入，更由傳統的每月扣款一次，加碼為日日扣、周周扣，有助大筆資金既可分散進場點位，又兼具高效率完成布局。

投信業者指出，台灣政府防疫有成，企業也連帶受惠，受到國際市場高度注目，對國際資金吸引力強大，且台灣經濟表現亮眼、龍頭企業具有競爭力，加上高股息配發率等三大優勢，台股支撐力十足，中長線看好，建議台灣投資人可把握拉回時加碼，或透過定期定額方式投入。

全體上市公司市場總市值為42兆2,559.10億元，較上週市值41兆7,957.37億元，增加4,601.73億元，增幅約為1.10％。

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