瞄準輪動格局 主題式全球股票基金吸睛

美國大選不確定逐漸消弭，隨之而來的是全球疫苗研發進度傳來佳音，進而引領全球股票市場上漲與輪動；掌握輪動主題風格的全球股票基金吸睛。根據EPFR統計，截止11月11日為止當周，全球股票基金淨流入445億美元、至少創20年新高；美股基金流入逾324億美元、為2000年來美股基金第二大單周淨流入金額。



安聯環球投資分析，隨著美國大選結果底定與疫苗問世，有助全球市場重回常態漲勢，並且在未來12到18個月持續經濟復甦，預期除了美國大型科技股以外，將會有更廣泛的產業與國家加入上漲行列，像是具長期成長題材的科技類股、基礎建設與潔淨能源及循環類股。



受惠資金推升，MSCI世界指數11月以來漲幅逾11％，超越2020年以來一成的表現。在美國新政與後疫情時代下，生技、科技和無接觸經濟三大機會的前景情勢大好，而策略瞄準輪動格局的主題式全球股票基金漸受青睞。根據理柏統計，今年以來境外環球股票基金前十名繳出逾21％的表現。



以安聯主題趨勢基金為例，該基金策略廣布數位生活、醫療科技、教育和人工智慧等七大主題，聚焦長期結構性成長領域；目前在配置上，在數位生活和水資源都超過兩成，在醫療健護科技和未來能源則都在15％以上。近期包括：潔淨能源、全球教育和寵物照護等表現亮眼。



安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲分析，美國新政下搭配全球經濟未來持續復甦的前景，目前全球政經情勢有利科技股、中國市場及疫苗題材；往後看，全球股市將受惠全球景氣復甦，包括政策支撐、經濟復原及具長期結構性成長領域的產業，如生技、科技產業；後疫情帶來的無接觸經濟也將是另一大主題，值得留意。