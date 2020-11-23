疫苗問世催化 醫療類股補漲行情可期

生技醫療產業近期利多一波波，繼輝瑞疫苗有效性達九成，莫德納（Moderna）再宣布旗下疫苗達94.5％有效性。投信法人指出，生技醫療類股不只有實質利多帶動後市看俏，統計顯示，美股各產業預估獲利年增率，以醫療類股今年預估獲利增幅達8.4％之多，為各產業之首，在基本面良好與產業持續創新雙軌併行下，表現空間值得期待。



保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，根據Factset估計2020年S&P500醫療產業的獲利年成長率為8.4％，遠超過科技股的3.9％，為S&P500所有產業中表現最佳，而對各產業2021年EPS預估值，醫療產業也是少數受上調的產業之一，但相關類股漲幅卻遠落後科技股，統計至今年10月醫療類股不漲反跌0.3％，反觀科技股同期漲勢高達20.9％，更甚者MSCI全球醫療指數相對於MSCI全球股價指數本益比折價20.7％，股價評估處於十年來相對低點，預期在疫苗問世的催化之下，整體醫療類股後市補漲行情可期。



從企業財報來看，S&P500醫療產業2020年第三季營收及獲利成長整體表現也超越市場平均，顯見基本面良好，根據高盛證券統計，截至11月5日，醫療生化產業有90％公司公布季報，其中，獲利超過市場預期一倍標準差以上以及獲利優於市場預期的比例，分別為81％及72％，明顯高於市場平均的69％及53％。



法人分析，醫療產業長期成長趨動力來自創新及人口高齡化的趨勢，但近年醫療產業股價評估受到美國醫療政策不確定性、藥價議題被廣泛討論壓抑，以及醫療產業進入景氣循環，導致本益比仍處於相對低點。



事實上，醫療產業長期成長趨動力並未改變，各次產業研發創新的發展持續，更重要的是新冠肺炎疫情讓各國政府重新聚焦醫療產業研發的重要性，預期目前偏低的本益比將重新被評價。



隨輝瑞、莫德納等藥廠公布新冠肺炎疫苗正面的臨床實驗數據，這些重要突破不僅凸顯醫療產業的研發能力有重大進展，亦有助帶動市場對醫療類股重新評價，配合產業持續創新，創造長期股價揚升空間，建議投資人現階段分批布局，參與醫療產業的長線成長契機。



群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，輝瑞／BioNTech疫苗傳重大利多消息，全球生活型態回歸常態的預期升溫，經濟復甦前景能見度提升，加上美國大選大致告一段落，不確定性降溫，股市料將逐步回歸基本面。