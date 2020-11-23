小資族聰明理財 超前部署2021經濟復甦

10月底台股開放零股盤中交易，提供小資族嶄新理財管道。凱基銀行建議年輕上班族急著理財前，應先檢視自己手邊是否具備足夠的緊急預備金，確保擁有3個月以上的生活費，再運用剩餘資金，定期定額投資美元計價的全球股票基金、或具長線投資價值的科技股ETF，提早參與2021年國際間全面的經濟復甦。

小資族或初出社會的上班族所得有限，很難建立「先決定每月存多少錢、再花多少錢」的強迫儲蓄習慣。凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，不管能存下多少錢，只要開始建立「儲蓄」觀念，就是踏出理財的第一步。依據今年七月勞動部公布的「職類別薪資調查」，社會新鮮人平均起薪29,336元，建議小資族的儲蓄最低門檻設為10萬元、高門檻為20萬元，先擁有3至6個月的緊急預備金後，每月結餘下來的薪水，再分配到存款、保險及投資。

張冠雄建議剛出社會的小資族，無論投資零股、基金或ETF，最忌抱持一夕致富的投機心態，原則上任何投資都要下功夫研究，可以從周遭較熟悉的行業來投資；若沒有時間研究市場經濟變化，建議可採取定期定額的方式，透過時間分散風險，標的選擇則建議布局美元計價的全球股票型基金或ETF，基金的好處是交由基金經理人決定資產配置與標的選擇，而ETF的好處是只要趨勢方向正確，不用傷腦筋挑選好股票，投資人就能以小額資金直接參與整體市場。

進一步思考該選擇哪個投資市場？或可參考本月美國總統大選前後股市發展，作為長短期投資市場選擇的啟發。觀察大選當週美國股市演變，自11月2日美股展開低點反彈後，不論選情狀況如何，美股依然向上強攻，顯見股市早已不理會是誰當選，而是反應寬鬆貨幣政策、景氣持續復甦的事實，投資人應回到基本面選擇趨勢性產業。

觀察今年股市趨勢性產業如5G、AI、通訊等科技股後市仍舊看好，拜登概念股的電動車、替代能源、醫療健護一度大漲；工業、金融、能源、原物料、不動產等循環類股更領風騷。仍要建議小資族，科技股漲多後，一旦回跌，相對就是價值浮現、進場布局的好時機，可作為長期投資的主角，而價值型、循環型股(例如：工業、金融、原物料…等產業龍頭)，則是短期配置的配角，綜上，建議可選擇全球股票型基金或科技類股ETF作為長期定期定額投資標的，雖通常波動較高，但長期持有的預期年化報酬率不難達3％～5％以上，搭配儲蓄與保險分散布局降低風險，且透過時間複利效果的獲利不容小覷！

考量第四季到明年第一季，全球市場仍舊存在不確定的變數，例如：若二次疫情加劇，股市難免出現賣壓，屆時將推升美元避險需求，此外，若明年第一季英國脫歐議題塵埃落定，或將有利於歐元回升，張冠雄建議現階段不妨趁匯價相對低點，酌量持有美元或歐元。小資族同樣可採取定期定額的方式來投資外幣，透過凱基銀行的「定期定額換匯服務」，只要先到行動銀行或網路銀行設定日期、換匯金額及換匯頻率，系統就會在客戶設定的期間自動換匯，換得的外匯未來可再投入外幣計價基金、保險。

延伸閱讀

別急搶進！小資族理財停看聽 急用金先備足

盤中零股交易將上路 小資族存股要注意這點