台股躍萬三 4招重檢視投資習慣

隨著台股數度強勢站上「萬三」關卡，創下歷年來新高，與其擔憂如何擇股、擇時，元大投信建議，投資人可優先選擇兼具「高股息」與「高成長性」的台股優質龍頭企業，並以定期定額方式投入，累積退休資產，以「元大台灣高股息優質龍頭基金」為例，已分別於10月19日、11月13日完成首次與第二次之月配息發放，每單位配發金額皆為0.0337元。

隨著美國總統大選的不確定因素逐漸落幕，新冠肺炎病毒疫苗研發露出曙光，全球股市紛紛上演慶祝行情，相較於股市，全球央行貨幣寬鬆政策，對利率敏感投資標的則應謹慎，尤其目前全球處於低利環境下，若投資人期待未來的退休生活享有穩定現金流，難度勢必提高，投資人應思考過往的投資習慣是否需重新調整。

以日本為借鏡，根據日本總務省2020年9月的資料顯示，日本65歲以上人口占比為28.7％，已為超高齡社會，但管理3.38兆美元的日本退休金資產，以債券為主要配置，忽略成長性，因此在利率長期走低的趨勢下，長期報酬率（2009年至2019年）幾乎零成長。

有鑑於此，公募基金龍頭－元大投信特別為退休族量身打造的理財商品「元大台灣高股息優質龍頭基金」，同時規劃每月配息與年終配息，投資人一年最多可領13次配息。該基金之定期定額戶數持續增加，也顯示出該基金的選股能力、配息穩定度都受到投資人高度青睞。

元大投信表示，在5G的發展下，台股中比重最高的半導體產業更是領銜上漲，若過往的投資習慣與偏好未隨之調整，投資人期望的理財成效便可能不如預期。

因此提出四大建議：首先，投資人應重新檢視過往的投資配置，比如配置產業比重時，可視個人投資風險屬性加入5G相關新科技標的；債券標的也應盡可能避免相對高風險的低評等債券。其次可優先選擇擁有「高修復力、高成長性」的優質標的，台股除前述兩大特性，更兼具高殖利率優勢。

第三，善用「基金」分散風險，同樣的資金成本下，透過基金可將風險分散至一籃子股票，第四，利用定期定額分批進場，投資想分散風險不僅要分散標的，也要分散進場時間，建議沒把握精準掌握進場點的投資人，透過定期定額，持續、不中斷方式分批投入。