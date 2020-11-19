Q3熱銷境外基金 新面孔竄出

台灣核備境外基金有千餘種，台灣人持有境外基金之前卻集中在少數品牌基金以及數十檔境外基金上。然2020年今年來，十大熱銷境外基金出現新面孔，根據統計，PIMCO、摩根士丹利及瑞銀名列前三名，而PIMCO旗下基金銷售更是連三季創下基金淨流入的第一名。

晨星基金表示，截至2020年9 月30日，第三季基金品牌淨流量排行榜，第一名為PIMCO品浩投顧，淨流入金額約580億新台幣，主因為資金多流入動態多元資產基金、多元收益債券基金及全球投資級別債券基金。

最受歡迎基金品牌第二名為摩根士丹利，淨流入383億元，資金多流入環球機會基金、環球品牌基金及美國增長基金。摩根士丹利環球機會基金更是該基金品牌總代理國泰投顧的主推標的。

國泰投顧表示，由於摩根士丹利環球機會基金A主要投資標的是找一些具爆發力之成長題材，因此，「遠端辦公」如Adobe、Zoom；「網路平台」如臉書、Alphabet以及「結帳支付」如萬事達卡等都是其投資標的。

另瑞銀在第三季淨流入約280億元。資金多流入至中國精選股票基金、2026年到期優選新興亞洲債券基金及大中華股票基金。

對於PIMCO基金今年銷售異軍突起，PIMCO品浩太平洋投顧總經理王可華（Mitch Wang）表示，無論是疫情本身或是各項刺激政策對金融市場帶來的長期影響，加上大陸崛起、民粹主義、氣候變遷風險，及科技革新等四大總經擾亂因素，未來可能面臨更加嚴峻的投資環境，經濟與市場波動性皆可能攀升，因此必須加強保護資本，並避免資本損失的風險。

王可華認為，未來的投資環境必須仰賴有耐心、全球化、且靈活的投資策略，盡可能運用各種投資工具，在各個市場掌握具有吸引力的風險調整後投資機會。無論是追求較高收益或資產增值，建議投資人採取「多元」策略。也就是藉由多元收益策略以較穩健方式追求收益，或以多元資產策略提升資產增值潛力。

晨星基金進一步指出，若依照國人持有之管理資產規模來看，聯博仍為最受台灣投資人歡迎之基金品牌，所管理之國人投資資產約近7,950億元，其中有近6千億元是屬於債券基金。排名第二是安聯約5,420億及第三名是摩根約4,880億元。