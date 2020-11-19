股市漲幅十強 美國、亞洲包辦

近期金融市場佳音頻傳，新冠疫苗好消息，及美國大選落幕，促使市場投資氣氛轉佳，且當前資金充沛，推升風險性資產表現，全球主要股市站上短中長期均線，前十強股市由美股和亞股包辦，有利布局大陸、美國、台灣、日本、印度等股票基金。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，聯準會不會輕易提高利率，有利股市表現，但須留意經濟數據、財政刺激政策協商等，建議分散產業布局，看好軟體網路、Fintech、電子商務、醫藥、內需等族群，金融及工業股也可留意。

日盛全球智能車基金協管經理人王亨指出，美國大規模財政刺激推行有難度，但制衡力量發揮，國會分治有利美股表現。推動潔淨能源汽車產業，採購300萬台新能源政府用車，2030年前達到新建築零碳排放，2035年前達到電力產業無碳污染，電動車及綠能產業概念受惠。

群益長安基金經理人王耀龍認為，台股資金往美國大選後受惠族群靠攏，產業趨勢正面族群續受資金青睞，後市投資情緒轉佳、資金條件寬鬆，加上台股新科技趨勢站到有利位置，表現正向看待，產業多關注半導體、5G、電動車、散熱模組、伺服器等。

安本標準投信投資長彭炫通分析，大陸GDP亮眼，A股今年一波漲勢，成為今年全球表現最佳市場之一，歸功於評價偏低，且以散戶為主，可從價格錯置中找到良好投資機會。包括醫療保健、財富管理、保險等領域及雲端應用、5G、數位互聯、電子商務、人工智慧等，具結構性成長動能。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎強調，美國大選後大陸企業盈利向上周期，有利市場表現，聚焦業績增長趨勢，布局具增長確定性和持續性，及受惠政策產業的消費、醫療、雲端計算、半導體、電動車、先進製造、新能源等。