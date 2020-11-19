陸債後市看俏 加碼房地產市場

近期針對大陸地產商推出「三條紅線新規」，該政策長期有助改善大陸地產商財務體質，使產業進入穩定發展階段，讓大陸房地產投資價值顯現，大陸債券後市看俏。



台新亞澳高收益債券基金經理人鄭吉良表示，近期以人民幣為首的亞幣強勢登場，因亞洲區疫情穩定，沒有爆出嚴重的二波疫情消息，亞幣輾壓歐美等主要貨幣及拉美等新興貨幣，預料資金將持續在亞洲停泊，有助於大陸高收債企業表現，建議伺機加碼在具收益價值的大陸房地產市場。



日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，大陸10月百強房企單月累計實現銷售金額同比上升21.5％，增速較上月下降3.3％；1～10月百強房企累計實現銷售金額同比上升9％，增速較1～9月上升1.6％，增速進一步提升。



其中，儘管百強房企10月增速較9月增速有所回落，但整體增速仍表現亮眼，預計11月銷售仍將表現優異，大陸整體經濟活動持續往上，可望支撐大陸高收益債券後市表現。



歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信指出，各主要成熟國家央行可能效法美國聯準會（Fed）政策，維持長期寬鬆的低利環境，不僅有助於減輕新興國家的債務壓力，也將壓抑美元匯價，更進一步凸顯新興債的利差優勢，吸引資金流入，建議投資人把握中長期投資機會，布局新興債基金。



安本標準投信投資長彭炫通指出，大陸已是全球經濟成長的重要引擎，但國際投資人投資大陸的比重卻仍遠低於應有水準，以大陸經濟對全球經濟貢獻度高近40％，占全球購買力逼近兩成，但大陸占MSCI世界指數比重只約3.2％，債券占比巴克萊全球債券指數只占2.8％，凸顯外資投資比重仍低，但隨著MSCI股票和富時羅素債券指數陸續提高大陸權重，可望掀起國際資金跟進。



安本標準投資管理認為，大陸公債為A股投資人提供了最佳的避險管道，大陸公債及A股市場可以互相減輕彼此的短期風險，並同時潛在的創造可能的長期正報酬，其與S&P500以及美國國庫券的長期以來的相關性並沒有不同。儘管市場預期大陸債券納入富時羅素（FTSE Russell）編製的世界公債指數（WGBI）後，將吸引更多被動資金投入，但大陸債券的獨特性，更是值得投資人多加關注。