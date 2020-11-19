陸股ETF零股交投熱 新經濟受寵

零股交易上路後，帶動陸股ETF交投熱絡！法人指出，根據CMoney統計，2020年10月26日開放零股交易後，陸股ETF交投熱絡，尤其11月以來陸股題材熱鬧，零股交易量越見提升，排行榜最熱前兩名中信中國50跟富邦上証ETF上周成交量更幾乎較前一周翻倍。今年以來至11月13日，若不計算新發行的陸股ETF，中信中國50也是唯一規模逆勢增加的陸股原型ETF。



中信投信業務部副總經理陳正華表示，中信中國50能夠成為「爆款」，成為開放零股交易以來，成交量最多的陸股ETF，最主要是因為產品特色鮮明，有別於多數陸股指數成分股以酒、金為主，中信中國50中新經濟成分股超過六成以上，具長期發展前景。



中信中國50（00752）經理人葉松炫分析，11月陸股題材頻仍，不僅雙11帶來的衝動消費引人遐想，雙11開打前又因為中國官方突然祭出電商反壟斷法，導致電商股價跟著「打折拍賣」，市場看法多空交錯，認為電商市場在官方整頓後仍具長期發展前景的投資人所在多有，導致交易量申贖熱烈。



葉松炫表示，交投熱絡的情形不只發生在台灣，11月13日的美國股市，中概股交易量也創紀錄！美股當日前10大交易個股，竟然有5檔是陸企，分別為：蔚來汽車、阿里巴巴、理想汽車、拚多多、小鵬汽車，尤其第一名蔚來汽車交易量高達274億美元，破千億人民幣，A股市場從沒有一支股票單日成交額到達這個量級。5檔中概股有3檔電動車製造商、2檔電商，全是新經濟成分股，電動車的異軍突起，是因為十四五相關政策出台，市場對其充滿期待。



第一金中國世紀基金經理人張帆表示，大陸10月財新製造業、服務業PMI分別衝上53.6、56.8，創近9到10年來新高，顯示景氣正處於復甦狀態。尤其進入第四季傳統旺季，除了剛結束的雙11網購節之外，接下來的歐美感恩節、耶誕假期來臨，將帶動各類3C產品、禮品消費買氣，挹注業績動能。



中長期觀察，美國總統大選結果大致底定，未來貿易衝突進一步升高的風險降溫；同時，中國十四五規劃啟動下，經濟將重回增長軌道，都為股市提供推升力量。因此建議投資人採取定期定額策略，分批布局陸股基金，卡位經濟重建題材的機會。