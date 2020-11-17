特赦投信！金管會放寬單一投資人緊箍咒

為了持續推動ETF市場發展，金管會17日宣布，同意投信投顧公會建議，放寬ETF單一投資人門檻，由原先30％拉高到50％，未超過新台幣30億元的小規模ETF單一投資人則以70％為上限；將有至少8家投信的32檔基金可受惠，投信可送審新基金。

因為壽險公司包檔新台幣計價債券ETF，金管會去年開始要求2019年3月19日之前成立的ETF，單一投資人最高持有比重採「逐年調降」，2020年底要降到70％，2021年底降到50％，原本金管會要求最終要降到30％，現在放寬只要降到50％即可；2019年3月20日之後成立的ETF，原要求成立六個月後單一投資人要降到30％，現在也以50％為上限。

第二是原本沒有分ETF規模，都要求單一投資人的投資上限要逐年下降，這次放寬小規模ETF，即規模不到新台幣30億元的ETF，因考量規模太小要分散投資人有困難，且會影響ETF成長，所以單一投資人持股上限可以70％為上限。

第三是分開檢視股票ETF與債券ETF的投資人分散執行情形，作為日後投信申報或申請募集同類型ETF案的准駁。

蔡麗玲表示，希望ETF基金投資能「散眾化」，以2019年4月底來看，當時67檔已掛牌債券ETF，共有1萬8,926位投資人，到2020年10月16日則有102檔已掛牌債券ETF，投資人已增加到4萬3,955人，顯見投資人有增加。

在投資人集中度上，2019年4月底時已成立含未掛牌債券ETF，有8檔出現單一投資人持有比重逾90％，有5檔是有單一投資人持有逾70％但未達90％，到今年10月底，102檔債券ETF中，只有1檔出現單一投資人持有逾90％，4檔出現單一投資人持有逾70％未達90％。

若看股票ETF，2019年4月底時是59檔，有7檔出現單一投資人逾90％，5檔單一投資人逾70％未達90％，到今年10月底共63檔股票ETF，只有2檔單一投資人逾90％，2檔有逾70％未達90％。

在新規定之前，共有11家投信共38檔基金，必須在基金成立屆滿六個月時，單一投資人都要降到30％，若不修規定這些投信都不能送審新基金；新規定上路後，只剩下3家投信的6檔基金仍要降單一投資人比率，其中一檔是規模不到30億元。

而債券ETF的規模也從去年4月的6,501億元，到今年10月底達1兆3,361億元；股票ETF則從去年4月的1,688億元，今年10月底達2,829億元。

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