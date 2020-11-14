怎麼挑債券ETF？從年輕人到屆退族一表看懂

國人熱中用指數型基金打造投資組合，挑選適合的債券ETF，依風險屬性不同而有許多眉角。但是無論如何，定期的回測與調整，才能規畫出穩中求勝、最適合自己的資產配置。

全民瘋理財，在台股市場就能輕鬆入手的ETF，儼然成為投資理財族的熱門新寵。今年前8月國內ETF累積成交值已經超過去年全年，9月全月將近2047億元的交易額，更比去年同期猛增33％以上。

應對火燙需求，各大投信業者積極推出各類ETF上架開賣；但你可能沒有注意，就連一般投資人相對較難理解的「債券ETF」，如今也有了「百百款」規模，可直接透過券商買到的債券ETF檔數，已然超過百檔。

檔數多，但你有充分利用嗎？雖然「在台股市場買債券ETF」，乍聽之下有些違和感，然而在許多理財達人與名家眼中，債券ETF卻是理財族進行資產配置的絕佳夥伴。著有《投資贏家的領息創富術》一書的理財達人郭俊宏，就把債券ETF列為理財族不可或缺的創富工具之一。

原因要從債券ETF與債券基金的差異談起。兩者相比，債券ETF的第一大優勢，就是能提供投資人較高的掌握度。

投資等級債＋美國公債 避險效果佳 適合年輕人入手

相較於主動式基金仰賴基金經理人的操作，債券ETF由於是以貼近其所追蹤的指數表現為最終目標，因此投資人只要透過對於相關指數的觀察，就能相對輕易地理解對應ETF的投資效果。另一方面，債券ETF在分類上會更加細緻，例如在「投資等級債」中，就有以債券評級再分為投資AA、A或BBB等級的商品。細緻的分類，使投資人在進行資產配置時，也能更精準地對症下藥。

當然，更高的透明度，一向是ETF勝過主動式基金的另一優勢。別的不說，主動式基金的最新淨值多為數天後才會更新，持股或持債資訊更只有每月在月報中揭露，且月報中最多僅列出前十大持有標的。而債券ETF由於是在證券市場交易，因此報價即時更新，持債狀況更是緊貼追蹤指數的主要成分。

那麼，究竟該如何用它為資產配置加分呢？郭俊宏指出，初入社會的年輕人由於風險承受度較高，應以百分之百的股票配置較為適宜；這麼說來，其實不必有「股債配置」的考量。可惜，一樣米養百樣人，就是有些年輕新手的投資屬性較為保守，面對股市波動時，輕則影響心情、重則輕率殺低，在此之下，用債券ETF降低財富波動，就成了合理選項了。

對於這類保守型的年輕新手理財族來說，中信投信固定收益投資科主管張勝原建議，「新手投資人在資產配置中，可以增添2至3成的債券，作為股市波動時的下行支撐。」

他強調，由於這部分的配置完全是為了「讓整體組合降低與股市的連動程度」，因此在選擇投資標的時，必須留意其與股市的相關性，「例如高收債與股市走勢為中度正相關，就沒有辦法達到避險的效用。若希望降低投資組合風險，投資等級債與美國公債會是比較適合的選擇。」

目前台股市場可買到明確標榜為投資等級的債券ETF，共有22檔。至於最具避險效果的20年期以上美國公債ETF，也有7檔可選擇。

挑對商品、設定好股債的分配比率，並開始執行後，投資人還須定期回頭檢視資產配置的狀況，適時進行「資產再平衡」；也就是說，隨著價格變動，若股債的資產總值脫離原本設定的比率時，就有「再平衡」的調整必要。

高收益債券ETF 中年理財族的資產配置良伴

在此部分，郭俊宏以「時間」作為調整投資組合的分界。「一般來說，半年至1年的調整，會是比較好的區間。」張勝原則認為，應以股債比率的動態變化作為訊號，「當各類型資產比率偏離原本設定的5％至10％時，就應及時調整，使投資組合維持穩定的配置。」

說到「再平衡」，就得回到債券ETF「透明度高、容易掌握」的優勢了。實務上，往往遇到股市大幅波動，就必須迅速調整投資組合，而債券ETF因能在證券市場上直接交易，且為即時報價，讓投資人對價格變化能有更直觀且即時的了解，也能迅速執行交易，完成資產再平衡的動作。

經過一段時間的投資理財，投資人的本金也會有明顯增長。隨著本金倍增，投資風格也趨向穩健。郭俊宏與張勝原皆表示，「為了使資產不至於有過大波動，中壯年階段的投資人在投資組合中，應增添約達5成的債券配置。」而這樣的資產配置比率遇到極端狀況時，也應隨市場情況調整。

郭俊宏指出，「例如3月股市位於低點時，投資人可以趁此逢低加碼，將股債比拉高至7比3。反之，股市位於高點時，也應反向調整，將債券比重拉高至7成，以應對未來股市下行的風險。」

相較於年輕族群，雖然此時債券的比率增加，但是距離退休還有一段很長的時間，在保持本金的穩定後，也應該有一些較積極的操作。因此，郭俊宏建議，「挑選含息年化報酬率約2％至7％的債券，將每月領到的配息收入，再轉投資股票型基金，就能達到『以債養股』的目標。」換言之，標榜「高收益」的債券ETF，就是此階段投資人的資產配置良伴，目前市場上亦有7檔商品可供選擇。

投資級債為主、高收債為輔 屆退族穩穩滾出養老金

打拚半輩子，當退休時日愈來愈近，風險承受度也隨之下降。相對於追求本金的成長，這個階段的投資人更需要的是，在保持本金穩定性的同時，創造每月的現金流供退休所需。郭俊宏表示，「對於屆退族來說，由於本金龐大，投資的績效目標設定，可以設為被動收入達到合理月收的7成，甚至是1至2倍。」而在資產規畫中，百分百的債券配置較能滿足投資人的需求。

「此時的投資人，本金大多至少已累積了3百萬至6百萬元以上。一般來說，全債券的投資組合，每月就能有不錯的收益。」若投資人仍想參與股市，他也建議股票比率最多不宜超過兩成，且本身必須對金融市場有一定的認識。

在投資標的的部分，郭俊宏認為，應以投資等級債為主，高收債為輔，「透過『以債養債』的方式，將投資等級債的配息收入，再轉投資高收債，不僅本金的穩定性得到一定保障，也能有足夠的收益。」但若是本金較少，希望在退休前「衝一波」的投資人，他表示，「為了達到含息年化報酬率7％以上，可能就須配置5至8成的高收債或新興市場債，才能有較高的殖利率。」

張勝原也認為，為了控制投資組合波動，屆退族的資產配置應以債券為主，「以一名70歲的投資人為例，他的資產規畫中，比較適合的配置是7成的低波動資產，例如國庫券或投資等級債，剩下的3成，才能分配給風險較高的高收益債券或新興市場債。」這樣才能在降低本金波動風險的同時，也能擁有穩定的現金流收入。

新興市場債ETF是目前各類債券ETF的主流之一，計有22檔可選擇，其中有15檔為中國政府公債相關。

了解各年齡層的資產配置比率，再來要注意的就是挑選債券ETF的訣竅。由於現行法規對於ETF設有最低規模標準，若規模太小易被清算，因此，張勝原指出，「在選擇投資標的時，投資人應盡量挑選大型的債券ETF，確保投資標的的穩定性。」以規模來說，他建議挑選規模在30億元以上的標的，「因為這個規模的債券ETF，在投資部位上比較可以完整布局，且經理費率會更低。」

掌握3原則 挑對穩配息的債券ETF

郭俊宏也提出三個對於債券ETF規模的衡量標準，「目前法規中，ETF若近30日的平均規模不到1億元，就符合下市門檻。另外，債券ETF的交易日均量應大於2百張，且持有該檔ETF的投資人至少要在3百人以上，才會是比較穩定的投資標的。」

除了規模外，由於債券ETF是在證券市場上交易，與股票一樣會有流動性問題。對此，郭俊宏建議投資人可從以下三點做挑選，「一般來說，債券ETF的買賣價差不宜超過1元，折溢價也須低於3％，每月平均成交量也要達到1千張以上，才會是比較好的選擇。」

張勝原則認為，投資人其實不需要過度追求極大的成交量，「因為一般投資人的交易金額通常不大，只要該檔ETF每日成交量達到自己投資部位的10倍或20倍以上，也就足夠。」

此外，由於目前市面上的債券ETF多以季配息或年配息為主，若希望每月都能有一筆被動收入，郭俊宏提醒，「投資人在挑選債券ETF時，可以錯開各檔的配息時間，達到分散效果，使獲得配息的時間分攤到每月。」

當然，相對於債券ETF，主動式的債券基金仍有「可能超越大盤表現」的優勢，在透過債券ETF熟悉股債配置的門道後，轉進債券型基金為收益創造更多價值，亦是讓財富加速累積的理想途徑。

低利時代，「尋求收益」是門夯學問，無論如何，廣泛涉獵金融商品、學習更多理財觀念，才能一步一步打造穩中求勝的投資組合。

（陳姿蓉）

文章來源：今周刊

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