疫苗報佳音 生技基金水漲船高

新冠疫苗超過90％有效的消息，提振市場信心，生活回歸正常且經濟復甦可期，激勵S&P 500健保、MSCI世界醫療保健指數連續創新高，今年來各上漲8.68％、8.53％，生技相關基金水漲船高，15檔今年來平均漲逾一成，加上全球老化的長期趨勢下，有利生技基金成為資產配置核心。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，根據高盛預估，大部分歐美人口將於明年第二至第三季間接種疫苗，全球藥物支出持續穩定成長，且政策支持新藥核准數量，三大利多支撐生技業長線走勢，尤其人口老化的醫療用品及照護需求持續增長，生醫產業後市不容小覷。全球資金投資生醫愈趨熱絡，因需求增加及新醫療科技發展，共同基金及避險基金偏向超額配置生技股，資金也利生技股後續表現。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，健護及生技股政治風險，隨美國總統選後減小，且長線人口老化、慢性病增加、財富與消費水準提升，帶動產業規模壯大。各國政府公共醫療支出續增，先進國家老齡醫療支出居高，更使生醫長線成長動能強勁，其剛性需求的特性，相對不受貿易戰影響，逢低可酌量分批布局。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，美國生技藥廠技術領先優勢，選股上以具有市場潛力，及強大知識財產權生技公司優先，預期FDA審核態度友善環境下，新藥創新將支持產業成長，包括癌症免疫療法、基因療法及孤兒藥領域投資機會佳，還有併購動能熱絡，均使生技股進一步受惠。

群益投信強調，先前科學家普遍期望疫苗有效性須達75％，現在消息提出達90％，市場反應當然樂觀，生活可望回歸正常，且經濟重返復甦，但在此同時，部分地區疫情仍持續延燒，疫苗、醫藥股題材性高，醫材、醫檢需求不減，生技健護類股後市可期。