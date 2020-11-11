疫情見曙光 醫療股振奮

輝瑞藥廠（Pfizer）及合作研發公司BioNTech於9日公布新冠肺炎疫苗（BNT162）第三臨床實驗數據，超過90％有效性的正面消息，激勵全球股市強彈。投信法人表示，此一訊息對人類、科學，以及股市帶來很大的激勵作用，顯示醫療產業展現其研發能力的大幅進步，預期疫苗上市後，不僅有利於全球經濟復甦，對於醫療類股更是一大鼓舞。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔分析，醫療股長期績優，今年獲利更逆勢成長，評價卻受選舉醫療政策打壓，導致醫療產業目前本益比相對於整體股市折價，並處於2016年以來最大幅度，顯示醫療產業極具投資價值，未來股市若因對經濟的正面預期而持續走升，醫療產業將有被重新評價的機會，建議逢低分批布局。

江宜虔表示，自疫情擴散至全球，各醫療大廠相繼投入新冠肺炎疫苗與藥品的研發，目前進入臨床實驗階段的疫苗與藥品數量持續增加。就BNT162而言，目前該疫苗未出現安全性疑慮，預期未來六周內可通過FDA緊急授權使用（Emergency Use Authorization，EUA），最快將於11月底前上市；其他疫苗研發公也將陸續有臨床實驗結果公布。目前輝瑞藥廠及BioNTech估計年底前BNT162產能可達5,000萬劑，2021年底前可達13億劑。

隨著新冠肺炎疫苗研發見到曙光，經濟活動有望全面恢復，普篩也將成為另一項當務之急，江宜虔分析，除疫苗外，檢測試劑研發為各家爭鳴的市場，預期該商機有機會領先發酵，其使用便利性與速度將是勝出關鍵，包括亞培（Abbott）、美國控股實驗室公司（LabCorp）以及奎斯特診斷公司（Quest Diagnostics）等，皆搶攻檢測試劑市場。

投信法人強調，這次新冠肺炎疫苗研發有重大突破，配合未來將有更多相關疫苗及藥品公布臨床實驗數據，有利於醫療產業投資氣氛，不過投資人仍須留意未來疫苗對於各家公司營收獲利貢獻，包括願意接種疫苗人數、公司產能狀況，以及中長期疫苗如何訂價等因素，挑選具實質利多之公司與產業。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，疫情不確定因素籠罩，資金應尋找有防疫概念投資標的，加上醫療需求本就因人口老化趨勢而攀升，投資前景仍持續看好。再從全球經理人報告觀察來看，經理人持續看好健護相關類股，經理人配置在健護相關類股比重高於歷史平均，共同基金也持續超額配置健護相關類股，資金持續流入有利相關類股表現，資金較為偏好醫材、醫檢等具長期題材性的個股，預計選後政治不確定性降溫，新冠疫苗及藥物發展有趨於明朗之勢，整體生技健護類股仍有漲勢可期，不妨視短期回檔為進場之機，伺機布局以參與後續潛在上漲行情。