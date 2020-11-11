節慶商機、政策加持 陸內需基金看俏

新冠疫情造成全球消費模式影響甚鉅，居家辦公、線上教學、網路購物等新生活型態更為常見。大陸擁有全球最多的14億人口，且購買力持續提高，配合多樣化的網路購物渠道，便捷的線上支付，大陸線上購物已達整體消費比重1／4，且未來趨勢仍持續提高。目前正值雙11購物旺季，接續還有新興的雙12購物季，預期可為陸股帶來更多投資題材。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，中金公司（CICC）預估，2021年A股企業淨利成長19％，但食品飲料、零售板塊可達21％、29％高於平均，顯見陸股大消費板塊仍具投資潛力。另外，最新公布10月財新中國服務業PMI達56.8，連6月位於景氣榮枯之上，且PMI分項的大消費行業在60以上高景氣區間，也為消費板塊好榮景提供佐證。

黃家慶指出，大陸消費板塊短期有雙11、雙12購物季激勵，中期有農曆新年購置年貨、送禮需求，長期有十四五規劃以內循環大消費為基礎的政策扶持，此時布局相關消費基金正是好時機。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，美元走弱，引發資金外逃，為亞股帶來資金浪潮。在美國刺激政策、市場心態保守下，預期美元偏弱格局不變，亞幣兌美元將持續偏強，促使更多資金回流亞股。同時，各國政府大量推動各項振興方案與寬鬆措施，從財政、貨幣政策雙管齊下，讓經濟活動逐步重回正軌，提振股市投資人信心。

安本標準投信投資長彭炫通指出，在大陸部分，即使外部環境不佳，但在疫情得到控制之後，政策上仍有作多的空間。

富蘭克林證券投顧表示，新興亞洲企業在創新能量上領先全球同儕具極大優勢，同時面臨新冠疫情衝擊也展現極佳韌性，如大陸的網路、健康醫療、新能源與消費產業財報優異，面對艱困的營運環境，大型企業透過規模優勢持續自較為疲弱的競爭對手中攫取市占，大量採科技應用、持續創新，以及產業加速整合，都將為企業提供大量的成長機會。

摩根中國A股型產品經理張致寧指出，在揮別因疫情衝擊而創下近15年來最差的半年報表現後，A股上市公司現在整體的淨利潤年增長率已高達37％，不但是2017年以來最快的增速，且多數產業也呈現快速增長；顯示大陸經濟復甦的產業已愈來愈全面，有助於陸股長線的投資機會。