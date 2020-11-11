拜登當選 新能源、科技基金具優勢

隨美國選舉大勢底定，不確定性大幅降低，未來市場焦點將回歸基本面，聯準會（Fed）利率決策會議，暗示年底可能買進更多長天期債券，壓抑美債殖利率，預期將引爆資金行情，拜登當選利新能源與科技業，且產業整體財報表現相對良好的支撐，大選後布局美股，聚焦新能源、科技相關基金。

日盛全球智能車基金協管經理人王亨指出，拜登對電動車產業規劃，包括到2030年全國建設至少50萬座充電站，聯邦政府採購300萬台潔淨能源車輛，並承諾恢復全部電動車稅收抵免，同時推動更嚴格的整體汽車法規，促進消費者轉向低排放車型。市場估算這個排放目標，刺激電動車至2026年達400萬輛，對應滲透率提升至25％，有利加速電動汽車產業進程。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，多國加快電動化轉型，挪威、荷蘭、英國等將分別在2025、2030、2040年禁售燃油車，或提出新能源車滲透目標，大陸也正積極發展新能源汽車相關產業。再生或乾淨能源預計在2030年占全球發電量達57％，包括風力及太陽能發電，預期新能源及汽車電子產業發展前景佳，有利逢低布局。

安本標準投信投資長彭炫通認為，科技業服務範圍包含全球客戶，亞歐經濟轉好將帶動跨國科技公司營運與財報表現，其中如微軟、亞馬遜、臉書等具獨占優勢，更受惠疫情封城以來的遠距、數位科技需求增長，支撐美股表現與經濟脫鉤，科技創新主流產業後市可期。

科技股具新創概念獲市場認同，股價表現出色，徐煒庠強調，擁有新技術、新產品、新服務的新時代趨勢，如5G、資料中心、物聯網及邊緣運算，還有雲端運算、AI應用、Fintech等，均是符合科技業的新趨勢、具延續性成長、推陳出新能力佳的新創概念標的，也是後續可多留意的投資機會所在。