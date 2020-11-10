亞債三優勢 靈活穩健投資

全球在新冠肺炎衝擊後，主要央行寬鬆政策下，全球負利率債金額維持歷史高檔，達15.5兆美元，隨經濟逐步復甦，但各地區表現不同步，觀察亞洲復甦步伐領先其他地區，其中亞債因具備品質穩健、收益率高及股市低相關三大優勢，將成為後疫情時代靈活穩健投資組合的必備資產。



瀚亞投資亞洲高收益債基金研究團隊指出，觀察今年疫情以來，新興亞洲國家央行購買政府債規模遠遠低於已開發國家，如印尼、台灣、大陸、韓國、泰國、馬來西亞央行等，今年購債規模僅占國內生產毛額1％以下，美國、日本央行分別達8.7％與5％。



此外，亞洲投資級企業債信貸指標也優於已開發市場，過去12個月，新興投資級企業債槓桿比率1.6倍，低於美國2.4倍和歐洲3.9倍。



群益亞洲新興市場投資級債券基金經理人李忠泰表示，後續地緣政治、中美關係、經濟復甦力道等仍具不確定性，預料低利環境將再持續一段時間。新興亞洲國家和企業體質較其他區域穩健，政經風險及波動較低，利差仍大下，長線投資價值佳，將續吸引訴求穩健的資金配置，後續表現可期。



安本標準2026到期新興亞太債券基金經理人李艾倫認為，亞債經風險調整後報酬，普遍優於同類美債和新興債，收益率較佳，且投資風險低於整體新興市場債，尤其亞債違約率低於美高收債和全球新興公司債。及過去波動度來看，亞債與美投資級債差異不大，且低於整體新興同類型債。



瀚亞投資強調，亞債吸引國際資金，主要是提供市場較高收益機會的高殖利率，統計過去十年亞高收債平均每年報酬7.3％，超越美國高收益債的6.7％和歐高收債的5.7％。亞高收債利差相較過去十年平均，也處於較高位置，顯示未來還有收斂機會。多元性與分散配置，且與全球主要股市連動度低，有利分散投資的優勢。