投信0手續費 年終布局好時機

美總統大選陷膠著進入延長賽，但不論結果如何，因基本面及資金面多頭不變，紓困案可望過關，針對時序進入年底，調整中長線布局，把握科技及消費旺季效應等投資機會，善用投信基金投資手續費優惠專案，定時定額分批進場，有效節省投資成本。



根據投信年終前基金投資優惠，均針對精選基金供，其中投資區域則以投資人最熟悉的台股，及中美二大經濟體，待不確定性因素消除後成長可期，均適合中長期布局的看好區域。還有面對金融市場陰晴不定，投資居高思危，組合基金也是攻守自如的優選。



日盛投信表示，後疫情時代，5G基礎建設、科技創新、大陸啟動經濟內循環、智能車商機，皆是第四季的推薦方向，相關的台股、A股及深具產業長期趨勢的全球智能車基金，還有適合做為中長期資產配置，例如退休理財投資標準配備的組合型基金，均能協助投資人開創投資新格局。



群益投信指出，市場波動成常態，彰顯定期定額投資的重要，為提高投資彈性更符合人性，除一般定期定額，可選擇日日扣的停利加碼攻略，因具有備逢高停利、逢低加碼、停利轉申購功能，扣款來源除銀行帳戶，也可選擇自貨幣市場基金扣款，機制設計和使用便利性都聰明靈活，但應養成長期紀律投資、理性面對市場起伏，不因人性貪婪或恐懼而錯失投資獲利良機。



台新投信建議，投資人年終調整布局，目前相對看好台股、科技股、陸股、高收益債、美國REITs等後市，更可多利用投信推出的精選基金投資優惠，針對精選的適用基金，定期定額往往可獲得終生零手續費優惠，單筆申購低手續費0.1～0.6％，但建議應多注意部分的優惠相對規定，例如採電子、書面、傳真交易等，以免發生不必要的爭議。