低利環境續延 REITs看俏

受惠美國聯準會（Fed）無限QE所帶動的低利效益，美國房地產景氣持續加溫，8月的新屋與成屋銷售都創下2006年來最佳成績，8月新屋銷售勁揚4.8％至101萬戶，是2006年來首度超過100萬戶，而美國8月成屋銷售亦較7月增長2.4％，總數達600萬戶，亦創下14年來最高水準。投信法人指出，預期低利率環境可望延續至2022年，持續有利美國房市買氣，REITs後市看俏。



台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs過去幾個月已整理許久，短期受疫情發酵反而是加速利空探底的進場點，美國聯準會與財政紓困將在選後持續發揮效果，經濟預期會緩慢復甦。



目前美國REITs指數折價又超過20％，預期低檔有限，看好美國REITs未來走勢，看好成長明確的工業、數據中心、通訊。



法人指出，待第三季財報公布後，可挑選低評價高資產品質的公司切入，如零售、商辦、住宅等，提前為明年布局。



法人表示，投資人可以從另類資產加強回報，如將目光放在一些不受股市波動影響的非上市資產，例如私募股權、私募債權、基礎建設及房地產，則可為投資組合帶來多元化的優勢。



野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示，不動產業第三季財報開始公布，目前已公布部分之工業與辦公室財報結果顯示，工業REITs繼續受惠於因疫情帶來的強勁需求，而辦公室REITs則顯示出來自於疫情的不確定性。整體而言，假設2021年疫情可獲得控制的情況下，房地產業可回到成長7.2％，產業方面目前仍較看好數據中心、電塔、住宅等次產業。



中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，低利率環境持續，不少投資法人趁疫情尚未結束前超前部署不動產相關物業，其中包含全球第三大私募股權基金KKR，或是投資歷史超過一世紀以私募基金為主的資產管理公司Brookfield，都趁機購入商辦物流及零售等相關物業，顯示低利環境下優質的商用不動產投資仍可提供租金收益與通膨保護。