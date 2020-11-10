金價甩頹勢 選後回歸基本面

輝瑞11月9日宣布研發中的新型冠狀病毒疫苗獲得正面的實驗成果，市場認為新冠疫情終將能受到控制，觸發國際金價賣盤，當日重挫超過4％，收在每盎司1,865美元附近，法人表示，即使如此，金價走勢會在選後回歸基本面，因市場資金寬鬆，依然看好金價後市。



民主黨候選人拜登贏得美國大選後，市場原本認為美國新政府後續將擴大財政刺激措施，輔以全球央行政策力道偏向加碼寬鬆，可激勵金價於選後一甩頹勢，使得選後金價即強勁反彈逼向1,950美元。但因新冠疫苗有新進展，使得金價再被打趴。



康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭認為，新型冠狀病毒疫苗出現正面訊息，可能壓抑短線上黃金的避線需求，但新冠肺炎疫情對於全球經濟的衝擊仍影響深遠，主要國家央行仍有維持或加碼寬鬆貨幣政策的必要性，且美國等大型經濟體仍有擴大財政支出的動機，儘管國際金價短線承壓，在寬鬆貨幣及大國財政赤字惡化的前提下，金價在年底前仍有挑戰每盎司2,000美元機會。



富蘭克林投顧表示，黃金相關資產表現未來還是會回歸基本面本質，在寬鬆環境和疫情增加財政措施迫切性之下，預期金價有望步入高原期，續於高檔震盪，聯準會政策上周會議大體符合市場預期，雖未降息但保持每月1,200億美元購債力道，並呼籲更多財政措施；澳洲央行降息歷史低點，宣布1千億QE計畫；英國央行也超預期加碼1,500億英鎊資產購買力道。



各國央行正啟動新一波寬鬆浪潮，經歷此次大選衝擊，在選前黃金確立下檔1,850美元支撐，預期未來在更多政策加持之下，有望建立這一波QE政策後的新基準價位，短線大漲後技術面留意獲利調節壓力，而著眼中場線可藉波動，分批進場布局。



富蘭克林投顧進一步指出，下一波金價再次上行的啟動可觀察三大焦點，包括後續政策、通膨水準及美元格局，三者缺一將使上攻受限，而金礦股受惠金價續處高檔，同時需求有望回暖的前景之下，預期將持續創造亮眼收益，提供金礦股表現支撐。



安聯投信表示，近幾周，黃金價格盤整後已在高位穩定下來。結構上而言，在通膨率可能上升情況下，實質利率偏低、公共債務大增和就業成長，很可能將使金價繼續獲得支撐。