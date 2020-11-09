外資用反向ETF炒匯 央行籲金管會納管

中央銀行公開指控外資利用台股反向ETF炒匯，將要求金管會出手。中央銀行副總裁嚴宗大9日在立法院財委會表示，外資從今年6月之後持有台股反向ETF，增加金額非常快速、集中度非常高，有規避投資股市之外不得逾30％的規定，外資在這段期間大量進來，賣出後兩邊都可賺到，嚴宗大說：「建議金管會納入相關規定」。

金管會主委黃天牧則表示，金管會與央行保持良好溝通，央行關切外資買一定量的反向ETF涉嫌炒匯，會與央行溝通，採取適當作為。

嚴宗大表示，外資投資反向ETF是2014年就有，在2018年2月注意到稍有波動，最近幾個月的確看到外資投資反向ETF增加有比較多一點，今年6月以後特別是這種情況。

央行表示，由於外資投資的部位尚未出手，目前無法檢視獲利情況，但持有ETF約新台幣480億元，且經常頻繁進出的外資就是20家。

嚴宗大表示，依規定外資匯入資金，投資國內股票70％外，30％要投資固定收益，但投資反向ETF的內容有很大一部分是跟貨幣市場有關，會建議金管會納入相關規定。

且已提醒證證局注意，哪些外資有這方面的疑慮。外資持有的金額已超過規定，將建議金管會如何將持有反向ETF的金額算入30％的限額內。

黃天牧也強調，會再與央行溝通，如何細緻的處理，維持市場對外資開放，又能兼顧央行的外匯管理。