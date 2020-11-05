外資大買反向ETF 央行緊盯防炒匯

假投資真炒匯？中央銀行認為外資藉投資新台幣計價的台股反向ETF，規避外匯相關規定，希望金管會應適度管理，證期局副局長蔡麗玲5日回應，基於政府一體，將配合央行了解情況，若需要相關協助，金管會「責無旁貸」。

但蔡麗玲亦強調，在市場管理上，會考量商品特性、監理面、投資人權益保障等一併考量，會再跟央行討論後，再採取適當措施。

對於外資是不是透過投資反向ETF進行炒匯？蔡麗玲表示，若有事證，央行就會依外匯管理相關規定處理，這是央行的權責，至於外資買反向ETF，是否需要作其他投資上的管理，金管會將跟央行討論。

但蔡麗玲表示，反向ETF仍是ETF，會追蹤台股的指數反向報酬，依證交法規定，仍算是有價證券，外資若投資此類商品，就是依現行外資投資有價證券規範來管理；對於央行指外資投資反向ETF比重過高，蔡麗玲亦表示，這是開放式商品，可自由作申購或贖回，但多偏向策略性商品，即一般投資人不會長期持有，投資人投資比率會隨時動態變化。

但若單檔基金的確出現投資人過度集中，蔡麗玲說以共同基金形態而言，及從交易市場流通性來說，當然希望適度分散，交易會比較活絡，金管會將再作了解。若央行基於外匯管理有相關考量，基於政府一體，金管會亦會配合了解及提供協助，責無旁貸，至於市場管理上，會考量商品特性、監理面、投資人權益保障等一併考量，會再跟央行討論後，採取適當措施。