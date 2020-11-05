現金不給利 布局亞債才是王道！

近期世界各國股市多呈整理盤面，主要受到新冠疫情、美國大選、刺激措施延宕以及英國脫歐等四大變數影響。

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，美國聯準會(FED)已清楚表明在2023年前不會升息，足以顯示在當前環境中，握有太多現金部位並沒有投資效益，反而激勵投資人追逐風險性資產獲取額外報酬，在此局勢之下，亞洲的債券市場及股票市場更有機會成為風險性資產的領頭羊！

從疫情爆發對經濟成長之影響來看，根據OECD估計，二次疫情爆發對各個國家的影響不一，歐美地區則衝擊甚鉅，如美國、英國、法國、西班牙；相較之下，亞洲地區修正幅度最小，如韓國、中國、日本等國受損幅度較低，凸顯該區域較具穩定性，將成未來投資主力。

此外，周鉦凱表示，因受疫情衝擊較小，違約率也相對較低，至10月底止，彭博巴克萊亞洲投資等級債指數上漲5.95%，尤其中國更是成為萬眾焦點。先從政策面來看，中國官方正式發表十四五計畫建議書與2035年遠景目標，點名了未來中國經濟發展的方向，將加強科科技化、數位化進程，可視為拉動數位經濟發展主力，同時也聲明中美脫鉤可能性極低，將持續尋求合作創新，提振市場情緒；另一方面，經濟數據上受惠於中國內需仍持續擴張，加上十月的長假拉動旅遊、餐飲服務業，中國10月製造業和服務業的PMI皆優於市場預期，11月和12月正為消費旺季，訂單能見度短時間不會大幅下降，第四季應可維持成長態勢。

周鉦凱認為，除了亞債之外，亞洲股市表現也備受期待。以第三季亞洲各國股市的表現來看，大致上呈現「北強南弱」，由於台灣、中國疫情相對穩定，自3月開始反彈的台股及陸股仍持續受到外資青睞，而東北亞的日本及韓國疫情也逐漸好轉，股市跟著脫離困境，走出落後補漲格局，可逢低承接、適時加碼；相較之下，東南亞各國在疫情控制方面相對不佳，對該區域的投資信心造成了負面打擊，投資人宜多加觀望。

(時報資訊 任珮云)