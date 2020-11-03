十四五規劃點火 陸消費、科技業衝鋒

第三季A股因大陸經濟恢復加速度放緩，貨幣政策逐步向正常化，及局部高估值等影響，市場經歷半個月左右趨勢上行後轉為震盪調整，上證單季漲幅7.8％，創業板季漲5.6％，面對經濟景氣和企業盈利繼續回溫趨勢，A股中期向好趨勢未變，焦點十四五規劃重點受益方向，布局A股基金績效可期。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸景氣復甦全球最早，復甦程度在全球名列前茅，第三季GDP年成長4.9％，經濟增速連續二季走高，製造業PMI訂單指數中的領先指標，皆可看出趨勢。從政策對主流影響力來看，操作上緊握十四五政策受惠方向，目前仍以消費及科技業為雙主軸，但經濟復甦及估值角度可適度加配順周期。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎認為，大陸疫情後供給與需求恢復正常，有利經濟增長動能升溫，企業獲利改善。眾所關注的十四五規劃將陸續出台，預計規畫主題為構建經濟發展新格局，包括內循環為核心的消費主線、科技創新及加快製造業轉型升級，以及綠色經濟發展、提供可再生能源比例等，相關題材有表現機會。

安本標準投信投資長彭炫通指出，今年A股是全球表現最佳市場之一，反映大陸經濟動能持續復甦，製造業延續成長態勢，維持疫情爆發以來的最高擴張水準，雖然A股已經歷經一波漲勢，但主要是以往估值低，MSCI中國A股指數目前與十年期平均水準相近，若與美股S&P500相比，仍相對便宜，不至於有估值過高情況。

大陸十四五目標延續高品質發展、供給側結構性改革，強調內需市場更強大。黃上修認為，五大投資主線潛在機會，包括技創新推動產業升級走向「新中國製造」、擴大內需的大消費板塊、改革社保完善收入分配相關領域、資本市場大發展主線、綠色發展的新能源節能環保領域。