MSCI中國登高 大中華基金閃金光

美國大選前全球股市持續震盪，不過仍有指數節節走高，MSCI中國指數持續保持上漲走勢，更一度創下1998年以來新高。投信法人表示，大陸第三季經濟數據仍保持強勁復甦態勢，供給端及需求端皆呈現同步回溫，顯示大陸受疫情影響已大幅消退。展望第四季，在實體經濟復甦和寬鬆貨幣政策加持下，陸股將持續有傲人表現，建議以大中華基金介入，以兼顧成長與風險。

野村中國機會基金經理人朱繼元表示，大陸經濟數據持續改善、十四五產業規劃即將推出、企業第三季財報復甦趨勢，均帶動了陸港股市的表現。而上個月國務院常委會通過「新能源車產業發展規劃」，可預見新能源汽車將會是政策受惠焦點之一。預期清潔能源包括太陽能和風電、受益於金融改革的券商、內循環消費行業、第三代半導體新材料和5G新基建等，都將是大方向。

操作策略上，建議投資人可以轉向關注第四季持續走高，有政策支持的產業，在市場整理和資金移轉中尋找下一波投資機會。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，為了達到雙循環的有效運作，大陸政府將推動「新基建」發展，包括AI人工智慧、5G通訊、數據資料中心、工業互聯網、數位金融、醫療科技等關鍵創新技術，以提高科技自主的實力，抵減外部環境的衝擊。

張帆表示，大陸今年投資在新基建的金額至少1.2兆人民幣，到2025年總投入上看10兆人民幣。AI、5G、工業互聯網、數位金融等產業，可望帶領經濟走出疫情谷底，並成為股市投資亮點。因此建議投資人採取定期定額方式，分批布局陸股基金，卡位新經濟題材。

安本標準投信投資長彭炫通指出，目前是布局大陸的好時機。首先，疫情已經獲得控制且各項經濟指標明顯回升，企業營收前景明朗，此外內需導向企業的客戶與供應鏈大多都在大陸，營收與成本也多以人民幣計價，受到疫情和中美貿易緊張的衝擊也小。

大陸在經濟復甦的過程中，將重點放在穩就業，預期大陸政府將視情況提出刺激措施，支撐經濟動能與就業復甦。而過去大陸股市評價與全球股市相當，但2013年後多數時間趨於落後，顯示評價遭低估。預期在以雙循環為主軸，內需重燃推動下，今年大陸企業EPS可望上揚。