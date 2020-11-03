雙11催油門 陸股基金漲聲響

大陸今年十一黃金周期間，因疫情延遲的消費，在十一長假期間加倍奉還，電影票房達36.96億人民幣，為大陸影史國慶檔票房第二，此外，今年國慶與中秋雙節合一，當天銀聯網路交易金額超過3,300億，較去年同期大增15.5％。

投信法人表示，另一波消費旺季雙11、雙12陸續到來，耶誕節和過年消費旺季亦倒數計時，在買氣持續加持下，A股後市行情看俏，其中消費相關基金受惠消費旺季及十四五規劃最顯著，可優先布局。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，回顧歷史，A股第四季行情幾乎年年有，據統計，過去十年2009～2019第四季，上証綜指平均累積漲幅約7.51％。A股第四季漲升行情除了受惠一波波消費熱潮外，自10月起，每一個月幾乎都有重大的政治會議出現，會中包含對扶植產業的憧憬、對未來經濟規劃的期待等，也容易帶動股市上漲。

葉宇真表示，大陸是第一個受到新冠疫情打擊的國家，也是最早控制住疫情的國家，由於爆發初期即採取了果斷措施控制疫情，並實施強而有力的財政、貨幣政策支持經濟復甦。大陸國家統計局公布，第三季度GDP年比增速4.9％，前三季度增速由負轉正；IMF因此預估2020年大陸經濟將增長1.9％，是全球唯一實現正增長的主要經濟體，2021年經濟增長有望達到8.2％，傲視歐、美、日等先進國家及其他新興國家的經濟成長表現。

葉宇真指出在中美關係緊張下，大陸將降低對海外市場和技術的依賴，推動以內需為主、對外發展為輔的「雙循環」模式。「雙循環」將會是大陸「十四五」計劃的戰略核心，進一步加快內需市場的發展，消費基金前景看俏。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，隨著第四季消費旺季到來，配合雙11購物節即將登場，在買氣加持下有助於持續推升陸股第四季旺季行情，其中又以消費類股有望成為資金卡位的熱門標的。

許智洋指出，根據統計，A股近十年來往往都能展現明顯的第四季旺季行情，平均漲幅達6.7％，由於全球資金充沛持續提升評價面，且企業獲利在節慶送禮買盤加持下持續改善，預期A股在今年第四季可望延續往年正報酬表現。

此外，今年10月底召開的中共十九屆五中全會，更加突出「交通強國」、「科技強國」等面相，意味政策面將促進消費，聚焦本土品牌崛起及海外消費回流，並且擴大新基建投資，甚至升級公共服務以支持經濟發展。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸雙十一及美國消費旺季需求，將有利大陸出口整體表現。大陸經濟基本面持穩，外資持續進駐下，可望強化股市結構，有利股市後續發展，包括新興消費、先進製造等產業前景持續看好，相關類股表現值得多加留意。其中在消費產業方面，因擁有人口的獨特優勢，且人均GDP可望持續成長，內需消費產業後市不容小覷。